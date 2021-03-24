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Газета.Ru

Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения

Банк России планирует запустить пилотный проект по сбору монет через специализированные устройства. Об этом сообщается в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы", размещенных на сайте ЦБ.В источнике
С чего всё началось

Центробанк займется сбором монет у россиян

В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.
РИА Новостивчера в 14:06

Подробнее о событии

Сбор монет у россиян связали с пандемией COVID-19

РЕН ТВ19:37

ЦБ начнет собирать монеты у россиян

Lenta.ruвчера в 13:03

Центробанк анонсировал сбор монет у россиян

РИА Новости18:16

Центробанк анонсировал проект по сбору монет у россиян

РБКвчера в 15:10

ЦБ проведёт эксперимент по сбору монет у населения

RT на русскомвчера в 14:43

ЦБ планирует собирать у населения монеты с помощью специальных аппаратов

ТАСС17:19

Размен имеет значение

Российская газетавчера в 12:02
Интересное

В петербургском «Манеже» представили работы русских скульпторов

Свыше 150 знаковых произведений 65 самых известных русских скульпторов второй половины XVIII - начала XX вв. стали экспонатами выставки, открывшейся в среду в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге.
ТАССвчера в 09:06

Счетная палата сообщила о недоступности сельской ипотеки в ряде регионов РФ

«Для сельских жителей девяти субъектов Российской Федерации льготная сельская ипотека является недоступной, так как исполнение обязательств по уплате процентов и основного долга приведет к падению их доходов ниже прожиточного минимума данных регионов», — говорится в материалах Счетной палаты.
Известия18:03