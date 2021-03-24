Банк России планирует запустить пилотный проект по сбору монет через специализированные устройства. Об этом сообщается в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы", размещенных на сайте ЦБ.

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С чего всё началось Центробанк займется сбором монет у россиян В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора. РИА Новости вчера в 14:06