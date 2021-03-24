Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения
Банк России планирует запустить пилотный проект по сбору монет через специализированные устройства. Об этом сообщается в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы", размещенных на сайте ЦБ.В источнике
С чего всё началось
Центробанк займется сбором монеты у россиян
В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.
РИА Новостивчера в 14:06