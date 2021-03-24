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Газета.Ru

Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения

Банк России планирует запустить пилотный проект по сбору монет через специализированные устройства. Об этом сообщается в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы", размещенных на сайте ЦБ.В источнике
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С чего всё началось

Центробанк займется сбором монеты у россиян

В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.
РИА Новостивчера в 14:06

Подробнее о событии

Сбор монет у россиян связали с пандемией COVID-19

РЕН ТВ19:37

Центробанк анонсировал проект по сбору монет у россиян

Известия18:34

ЦБ начнет собирать монеты у россиян

Lenta.ruвчера в 13:03

Центробанк анонсировал проект по сбору монет у россиян

РБКвчера в 15:10

ЦБ проведёт эксперимент по сбору монет у населения

RT на русскомвчера в 14:43

Центробанк анонсировал сбор монет у россиян

РИА Новости18:16

Размен имеет значение

Российская газетавчера в 12:02
Интересное

Тарасова: Щербакова и Туктамышева порадовали своими программами на чемпионате мира

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила необыкновенное катание фигуристки Анны Щербаковой и характер Елизаветы Туктамышевой по итогам короткой программы чемпионата мира, стартовавшего в Стокгольме.
ТАСС Спортвчера в 12:49

Канада ввела санкции против руководителей ФСБ и ФСИН из-за Навального

В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
РИА Новостивчера в 12:09

Волков рассказал об ухудшении здоровья Навального в колонии

У оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего наказание по делу «Ив Роше», в колонии начались проблемы со здоровьем, рассказал координатор региональных штабов оппозиционера Леонид Волков.
Коммерсантъвчера в 10:37

Путин подписал закон о реструктуризации кредита Белоруссии на строительство АЭС

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в российско-белорусское межправительственное соглашение о кредите на строительство АЭС.
ТАССвчера в 07:57

Трусова исполнила 4 четверных прыжка и тройной аксель на тренировке в рамках ЧМ

Русская Ракета исполнила четыре разных четверных прыжка - лутц, флип, тулуп и сальхов, чего не могла сделать несколько месяцев из-за травмы, а также чисто прокатала короткую программу с тройным акселем.
Газета.Ru22 марта в 10:05