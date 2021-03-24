Новостройки в России продолжают дорожать

Цены не сбавляют обороты С начала года цены на первичное жилье в России продолжают расти, при этом в столице и Санкт-Петербурге отмечается наибольшее повышение стоимости, тогда как в других регионах ситуация постепенно стабилизируется, сообщают эксперты.