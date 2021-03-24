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Газета.Ru

Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения

Банк России планирует запустить пилотный проект по сбору монет через специализированные устройства. Об этом сообщается в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы", размещенных на сайте ЦБ.В источнике
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С чего всё началось

Центробанк займется сбором монеты у россиян

В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.
РИА Новостивчера в 14:06

Подробнее о событии

Центробанк анонсировал проект по сбору монет у россиян

Известия18:34

ЦБ начнет собирать монеты у россиян

Lenta.ruвчера в 13:03

Центробанк анонсировал проект по сбору монет у россиян

РБКвчера в 15:10

У россиян начнут собирать монеты через спецоборудование

Вести.Ruвчера в 15:09

ЦБ проведёт эксперимент по сбору монет у населения

RT на русскомвчера в 14:43

Центробанк анонсировал сбор монет у россиян

РИА Новости18:16

Размен имеет значение

Российская газетавчера в 12:02
Интересное

В Подмосковье завели дело на мать найденной истощенной девочки

Сотрудники полиции открыли уголовное дело, после того как нашли в одном из подмосковных домов истощенную девочку трех-четырех лет без одежды, сообщили РБК в управлении МВД России по Московской области.
РБКвчера в 09:21