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Газета.Ru

Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения

Банк России планирует запустить пилотный проект по сбору монет через специализированные устройства. Об этом сообщается в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы", размещенных на сайте ЦБ.В источнике
С чего всё началось

Центробанк займется сбором монет у россиян

В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.
РИА Новостивчера в 14:06

Подробнее о событии

Центробанк проведет в России эксперимент по сбору монет у населения

Комсомольская правда00:43

Новости на «России 24». У россиян начнут собирать монеты через спецоборудование

Вести.Ru00:37

ЦБ начнет собирать монеты у россиян

Lenta.ruвчера в 13:03

Центробанк проведет сбор монет у жителей регионов РФ

Московский Комсомолец23:30

Центробанк анонсировал сбор монет у россиян

РИА Новости18:16

Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения

Известия01:34

Размен имеет значение

Российская газетавчера в 12:02
Интересное

Практику на флотах завершили около 500 курсантов института ВУНЦ ВМФ России

Ежегодную стажировку и практику на Северном и Черноморском флотах ВМФ России завершили около 500 курсантов Военно-морского политехнического института (ВМПИ) Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ.
REGNUMвчера в 01:49

Samsung будет выпускать серверную оперативную память DDR5 по технологии HKMG

Компания Samsung сообщила, что разработала первые в индустрии модули оперативной памяти стандарта DDR5 объёмом 512 Гбайт, использующие технологию HKMG (High-K Metal Gate), которая предусматривает использование диэлектриков с высоким значением диэлектрической константы и металлизированных затворов.
3DNews00:00

Малахов оскорбил Аршавина за равнодушие к болезни экс-жены футболиста Алисы Казьминой

Телеведущий Андрей Малахов в эфире передачи "Прямой эфир" оскорбил Андрея Аршавина за то, что он равнодушен к серьезному заболеванию своей бывшей супруги Алисы Казьминой.
CT news23 марта в 10:37