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Газета.Ru

Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения

Банк России планирует запустить пилотный проект по сбору монет через специализированные устройства. Об этом сообщается в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы", размещенных на сайте ЦБ.В источнике
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Центробанк займется сбором монеты у россиян

В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.
РИА Новостивчера в 14:06

Подробнее о событии

Центробанк анонсировал проект по сбору монет у россиян

РБКвчера в 15:10

У россиян начнут собирать монеты через спецоборудование

Вести.Ruвчера в 15:09

Размен имеет значение

Российская газетавчера в 12:02

ЦБ проведёт эксперимент по сбору монет у населения

RT на русскомвчера в 14:43

Центробанк займется сбором монеты у россиян

РИА Новостивчера в 14:06

ЦБ начнет собирать монеты у россиян

Lenta.ruвчера в 13:03

ЦБ проведет эксперимент по сбору монет у населения

Ведомостивчера в 14:45
Интересное

Politico: Германия призывает Еврокомиссию закупить вакцину «Спутник V»

Германия призывает Еврокомиссию закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного германского чиновника.
Коммерсантъвчера в 15:30

Миллер оценил переход «Газпрома» на российское ПО в 180 млрд рублей

Миллер предлагает добавить в проект указа президента пункт о том, что компании, которые относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры, в том числе «Газпром», должны разработать и утвердить планы перехода на российское ПО и оборудование.
Ведомости23 марта в 01:52

При регистрации новых аккаунтов будут спрашивать паспорт

При регистрации новых аккаунтов будут спрашивать паспорт Роскомнадзор хочет запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту.
Коммерсантъвчера в 15:06

Ахеджакова предложила поставить на Лубянке памятник педофилу

Столичные власти предложили жителям российской столицы выбрать, кому поставить памятник на Лубянской площади из двух вариантов – полководец, святой Русской православной церкви Александр Невский или революционер, политический деятель Феликс Дзержинский.
Взгляд.рувчера в 15:40

Издательства предупредили о возможном подорожании книг из-за нехватки бумаги

Книжные издательства в России в начале года столкнулись с нехваткой офсетной бумаги, которую используют для печати книг и брошюр, сообщил РБК со ссылкой на издательства «Эксмо-Аст» и «Просвещение».
Ведомостивчера в 08:29