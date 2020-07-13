Общество
Газета.RuБанк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РИА Новостивчера в 20:14
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Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети
Вести.Ruвчера в 23:25
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Общество
Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян
Посольство Венгрии в Москве удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России.
РИА Новости 04:49
Общество
«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей
«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
Армия и оружие
Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку
Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой.
Российская газета 01:04
Политика
Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе
Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в администрации президента.
Байкал24 вчера в 18:55
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
Актуальные Новости 01:53
Общество
В Севастополе более 1000 выпускников сдают ЕГЭ по истории и физике
В аудиториях установлены бесшумные напольные вентиляторы, сообщает пресс-служба ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования».
Вести.Севастополь 04:32
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда России поддержало законопроект о поправках в Трудовой кодекс, которые законодательно закрепляют дистанционный режим работы.
Российская газета вчера в 22:15
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Политика
Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок
Коммерсантъ 02:45
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
Общество
Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США
44% жителя Италии, участвующих в опросе, не хотят пускать в страну британцев.
Evo-rus.com 02:49
Наука
Назван фактор, удваивающий риск смерти от коронавируса
Высокий уровень сахара в крови увеличивает риск летального исхода от тяжелых форм заболевания Covid-19.
Gazeta.SPb вчера в 01:30
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
Политика
Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края
Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что приехал в Хабаровск для проверки работы властей региона.
Коммерсантъ 05:20
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
КП - Уфа 04:36
Экономика
Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%
Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку.
ТАСС 04:37
Политика
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Ивана Сафронова
Некоторые журналисты кремлевского пула, представители РБК, «Ведомостей», «Московского комсомольца», «Российской газеты», ТАСС и телеканала «Дождь», выступили в поддержку своего бывшего коллеги по пулу Ивана Сафронова.
Коммерсантъ 05:15
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Как выяснилось, на столичную квартиру, где супруги прожили больше 10 лет, Ирина право не имеет.
Что происходит 02:14
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Экономика
Поступил в продажу сахалинский молодой картофель
Стоит отметить, что цена на картофель — 60 рублей за кг.
Сахалин.Инфо 03:55
Общество
В России за сутки зафиксировано 6537 новых случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировано 6537 новых носителей коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:45
Общество
Иммунолог назвал категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19
У людей, переболевших сезонными коронавирусами заболеваниями, могут сохраниться сильные антитела, которые вовремя распознают фрагменты SARS-CoV-2.
РБК 05:07
Экономика
Индекс промпроизводства в Татарстане увеличился на 0,2%
По итогам января-мая 2020 года индекс промышленного производства в России составил 97,6%. Больше всего показатель увеличился в Тюменской (129,8%) и Тульской (124,1%) областях.
TatCenter 03:24
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Происшествия
Три человека погибли и один пострадал при пожаре в доме в Туле
В Туле в результате пожара в пятиэтажном доме погибли три человека и один пострадал.
Известия 02:57