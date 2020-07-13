Общество

Газета.RuГазета.RuБанк России раскрыл схему мошенничества через рекламу

В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РИА Новостивчера в 20:14

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ЦБ раскрыл схему финансового мошенничества через рекламу

Московский Комсомолец02:18

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Коммерсантъвчера в 22:14

Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети

Вести.Ruвчера в 23:25

Названа схема финансового мошенничества через рекламу

Телеканал 360°вчера в 23:05

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Известиявчера в 23:03

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества с рекламой во время эпидемии

РБКвчера в 23:38

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

РИА Новостивчера в 20:14
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Общество

Власти Хабаровского края обратились к жителям в связи с протестами

Эхо Москвы 01:31
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Общество

Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян

Посольство Венгрии в Москве удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России.
РИА Новости 04:49
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Общество

«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей

«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
Армия и оружие

Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку

Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой.
Российская газета 01:04
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Политика

Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе

Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в администрации президента.
Байкал24 вчера в 18:55
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Общество

В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт

Актуальные Новости 01:53
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Общество

В Севастополе более 1000 выпускников сдают ЕГЭ по истории и физике

В аудиториях установлены бесшумные напольные вентиляторы, сообщает пресс-служба ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования».
Вести.Севастополь 04:32
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
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Общество

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Министерство труда России поддержало законопроект о поправках в Трудовой кодекс, которые законодательно закрепляют дистанционный режим работы.
Российская газета вчера в 22:15
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Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК вчера в 07:58
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
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Политика

Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок

Коммерсантъ 02:45
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Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
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Общество

Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США

44% жителя Италии, участвующих в опросе, не хотят пускать в страну британцев.
Evo-rus.com 02:49
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Наука

Назван фактор, удваивающий риск смерти от коронавируса

Высокий уровень сахара в крови увеличивает риск летального исхода от тяжелых форм заболевания Covid-19.
Gazeta.SPb вчера в 01:30
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Происшествия

Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии

Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
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Политика

Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что приехал в Хабаровск для проверки работы властей региона.
Коммерсантъ 05:20
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Шоу-бизнес

Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

КП - Уфа 04:36
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Экономика

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку.
ТАСС 04:37
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Политика

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Ивана Сафронова

Некоторые журналисты кремлевского пула, представители РБК, «Ведомостей», «Московского комсомольца», «Российской газеты», ТАСС и телеканала «Дождь», выступили в поддержку своего бывшего коллеги по пулу Ивана Сафронова.
Коммерсантъ 05:15
Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

Как выяснилось, на столичную квартиру, где супруги прожили больше 10 лет, Ирина право не имеет.
Что происходит 02:14
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Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
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Экономика

Поступил в продажу сахалинский молодой картофель

Стоит отметить, что цена на картофель — 60 рублей за кг.
Сахалин.Инфо 03:55
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Общество

В России за сутки зафиксировано 6537 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано 6537 новых носителей коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:45
Общество

Иммунолог назвал категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19

У людей, переболевших сезонными коронавирусами заболеваниями, могут сохраниться сильные антитела, которые вовремя распознают фрагменты SARS-CoV-2.
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Происшествия

Брат футболиста «Тоттенхэма» Сержа Орье застрелен в Тулузе

РИА Новости 04:34
Экономика

Индекс промпроизводства в Татарстане увеличился на 0,2%

По итогам января-мая 2020 года индекс промышленного производства в России составил 97,6%. Больше всего показатель увеличился в Тюменской (129,8%) и Тульской (124,1%) областях.
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Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

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Происшествия

Три человека погибли и один пострадал при пожаре в доме в Туле

В Туле в результате пожара в пятиэтажном доме погибли три человека и один пострадал.
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