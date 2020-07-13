Общество
Газета.RuБанк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить357
с чего всё началось
Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РИА Новостивчера в 20:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети
Вести.Ruвчера в 23:25
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:58, Ашберн
Общество
Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе
На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов.
РБК вчера в 13:38
Политика
Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей
Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР.
ТАСС 04:29
Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Ожидается, что электрокар Ariya станет началом воплощения новой глобальной стратегии Nissan и навяжет конкуренцию уже «устоявшимся» моделям своего сегмента в лице Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y.
Автоновости дня 04:05
Политика
Путин призвал выбирать между болотом и цифровизацией
Президент России Владимир Путин призвал активнее цифровизировать экономику страны.
Вестник Кавказа 04:39
Политика
Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета
"В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
РИА Новости 04:02
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Политика
Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок
Коммерсантъ 02:45
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 04:01
Общество
В Ростовской области выявили 97 случаев коронавируса
В Ростовской области зараженных добавилось на 97 и составило на сегодняшний день 10 823.
Вперёд (г. Батайск) 03:48
Общество
Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей
Сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
RT на русском 03:22
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Коммерсантъ вчера в 10:55
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Интерфакс вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Как выяснилось, на столичную квартиру, где супруги прожили больше 10 лет, Ирина право не имеет.
Что происходит 02:14
Общество
Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян
Посольство Венгрии в Москве удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России.
РИА Новости 04:49
Общество
В Москве отменены почти все оставшиеся ограничения
Почти все оставшиеся ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, отменены в Москве, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:15
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продлен в Свердловской области до 20 июля, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
РИА Новости 04:48
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
Армия и оружие
Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку
Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой.
Российская газета 01:04
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Театры
Спектакли онлайн: что посмотреть в пятницу 10 июля
Театры переходят в онлайн на время карантина и показывают спектакли в прямом эфире либо временно выкладывают в открытый доступ.
Чехов сегодня 10 июля в 03:43
Футбол
«Барселона» приостановила переговоры по трансферу Лаутаро Мартинеса
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что каталонский клуб в данный момент не ведет переговоры с «Интером» относительно перехода нападающего Лаутаро Мартинеса.
Bookmaker-ratings.ru 02:05
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
Политика
Путин прокомментировал уровень безработицы в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
RT на русском 04:29