Общество

Газета.RuГазета.RuБанк России раскрыл схему мошенничества через рекламу

В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РИА Новостивчера в 20:14

Подробнее о событии

Названа схема финансового мошенничества через рекламу

Телеканал 360°вчера в 23:05

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества с рекламой во время эпидемии

РБКвчера в 23:38

Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети

Вести.Ruвчера в 23:25

ЦБ раскрыл схему финансового мошенничества через рекламу

Московский Комсомолец02:18

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Известиявчера в 23:03

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Коммерсантъвчера в 22:14

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

РИА Новостивчера в 20:14
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Общество

Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе

На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов.
РБК вчера в 13:38
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Политика

Представитель Трутнева объяснил его приезд в Хабаровский край

РБК 04:22
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Политика

Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей

Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР.
ТАСС 04:29
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Авто

Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya

Ожидается, что электрокар Ariya станет началом воплощения новой глобальной стратегии Nissan и навяжет конкуренцию уже «устоявшимся» моделям своего сегмента в лице Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y.
Автоновости дня 04:05
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Политика

Путин призвал выбирать между болотом и цифровизацией

Президент России Владимир Путин призвал активнее цифровизировать экономику страны.
Вестник Кавказа 04:39
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Политика

Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета

"В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
РИА Новости 04:02
Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

РИА Новости 04:58
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Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
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Политика

Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок

Коммерсантъ 02:45
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 04:01
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Общество

В Ростовской области выявили 97 случаев коронавируса

В Ростовской области зараженных добавилось на 97 и составило на сегодняшний день 10 823.
Вперёд (г. Батайск) 03:48
Общество

Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей

Сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
RT на русском 03:22
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Происшествия

СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

Коммерсантъ вчера в 10:55
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Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Интерфакс вчера в 22:32
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Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

Как выяснилось, на столичную квартиру, где супруги прожили больше 10 лет, Ирина право не имеет.
Что происходит 02:14
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Общество

Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян

Посольство Венгрии в Москве удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России.
РИА Новости 04:49
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Общество

В Москве отменены почти все оставшиеся ограничения

Почти все оставшиеся ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, отменены в Москве, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:15
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Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продлен в Свердловской области до 20 июля, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
РИА Новости 04:48
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Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
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Армия и оружие

Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку

Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой.
Российская газета 01:04
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Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

REGNUM 01:37
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Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 04:10
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Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
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Театры

Спектакли онлайн: что посмотреть в пятницу 10 июля

Театры переходят в онлайн на время карантина и показывают спектакли в прямом эфире либо временно выкладывают в открытый доступ.
Чехов сегодня 10 июля в 03:43
Футбол

«Барселона» приостановила переговоры по трансферу Лаутаро Мартинеса

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что каталонский клуб в данный момент не ведет переговоры с «Интером» относительно перехода нападающего Лаутаро Мартинеса.
Bookmaker-ratings.ru 02:05
Общество

Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
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Кино

Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев

Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
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Происшествия

Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии

Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
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Политика

Путин прокомментировал уровень безработицы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
RT на русском 04:29
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