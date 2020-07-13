Общество

Газета.RuГазета.RuБанк России раскрыл схему мошенничества через рекламу

В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РИА Новостивчера в 20:14

Подробнее о событии

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Известиявчера в 23:03

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества с рекламой во время эпидемии

РБКвчера в 23:38

Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети

Вести.Ruвчера в 23:25

Названа схема финансового мошенничества через рекламу

Телеканал 360°вчера в 23:05

ЦБ раскрыл схему финансового мошенничества через рекламу

Московский Комсомолец02:18

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Коммерсантъвчера в 22:14

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

РИА Новостивчера в 20:14
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Музыка

Умерла вокалистка Fairport Convention Джуди Дайбл

Немаловажная певица и автор песен, стоявшая у истоков британской фолк-сцены, участница легендарной группы Fairport Convention Джуди Дайбл скончалась 12 июля на 72-м году жизни.
Российская газета 03:38
Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
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Происшествия

В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте

ТАСС вчера в 23:48
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Кино

Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев

Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
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Политика

Путин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
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Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
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Политика

Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок

Коммерсантъ 02:45
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Политика

Путин поручил подготовить указ о национальных целях до 2030 года

"Прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года", - сказал Путин.
Газета.Ru 04:16
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Армия и оружие

Морская авиация ВМФ РФ пополнится тремя самолётами-амфибиями Бе-200

Морская авиация России до конца года пополнится тремя самолетами-амфибиями Бе-200.
Военное обозрение 03:46
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Общество

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
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Общество

За сутки в России подтверждено 6537 случаев COVID-19 в 84 регионах

За сутки в России подтверждено 6537 случаев COVID-19 в 84 регионах.
Российская газета 03:45
Общество

Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом

Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни.
Известия вчера в 22:27
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Происшествия

Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии

Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
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Технологии

Microsoft прекращает поддержку PHP в Windows

Компания Microsoft объявила о том, что она собирается прекратить поддержку PHP в своей операционной системе Windows.
iXBT.com вчера в 02:46
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
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Политика

Представитель Трутнева объяснил его приезд в Хабаровский край

РБК 04:22
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Экономика

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
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Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 04:10
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Общество

Москва отменила масочный режим на улице

В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, ношение масок на улицах с сегодняшнего дня не считается обязательным.
Российская газета 01:55
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Происшествия

На Сахалине похоронили убитую восьмилетнюю девочку

РИА Новости 02:40
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Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 04:32
Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
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Общество

ЕГЭ по истории и физике стартовал в Нижегородской области

Согласно информации, 2099 участника выбрали ЕГЭ по истории. 3607 детей напишут ЕГЭ по физике. В проведении экзамена задействовано 84 пункта.
Newsroom24 02:41
Шоу-бизнес

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Политика

Доминикана объявила о готовности принимать россиян без ограничений

Ассоциация туроператоров России (АТОР) проинформировала о решении Доминиканы принимать гостей из РФ без ограничений.
Журналистская правда 04:15
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Автоспорт

Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии

Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru вчера в 10:09
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Армия и оружие

Российская ПВО отбила атаку беспилотников на базе Хмеймим в Сирии

Российские средства ПВО перехватили два ударных беспилотника, которые пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает «Коммерсант».
Моя Москва.онлайн 02:15
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Армия и оружие

Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку

Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой.
Российская газета 01:04
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