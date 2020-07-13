Общество
Газета.RuБанк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РИА Новостивчера в 20:14
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Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети
Вести.Ruвчера в 23:25
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Музыка
Умерла вокалистка Fairport Convention Джуди Дайбл
Немаловажная певица и автор песен, стоявшая у истоков британской фолк-сцены, участница легендарной группы Fairport Convention Джуди Дайбл скончалась 12 июля на 72-м году жизни.
Российская газета 03:38
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Происшествия
В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте
ТАСС вчера в 23:48
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
Политика
Путин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Политика
Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок
Коммерсантъ 02:45
Политика
Путин поручил подготовить указ о национальных целях до 2030 года
"Прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года", - сказал Путин.
Газета.Ru 04:16
Армия и оружие
Морская авиация ВМФ РФ пополнится тремя самолётами-амфибиями Бе-200
Морская авиация России до конца года пополнится тремя самолетами-амфибиями Бе-200.
Военное обозрение 03:46
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
Общество
За сутки в России подтверждено 6537 случаев COVID-19 в 84 регионах
За сутки в России подтверждено 6537 случаев COVID-19 в 84 регионах.
Российская газета 03:45
Общество
Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом
Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни.
Известия вчера в 22:27
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Технологии
Microsoft прекращает поддержку PHP в Windows
Компания Microsoft объявила о том, что она собирается прекратить поддержку PHP в своей операционной системе Windows.
iXBT.com вчера в 02:46
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Общество
Москва отменила масочный режим на улице
В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, ношение масок на улицах с сегодняшнего дня не считается обязательным.
Российская газета 01:55
Происшествия
На Сахалине похоронили убитую восьмилетнюю девочку
РИА Новости 02:40
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 04:32
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Общество
ЕГЭ по истории и физике стартовал в Нижегородской области
Согласно информации, 2099 участника выбрали ЕГЭ по истории. 3607 детей напишут ЕГЭ по физике. В проведении экзамена задействовано 84 пункта.
Newsroom24 02:41
Шоу-бизнес
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Политика
Доминикана объявила о готовности принимать россиян без ограничений
Ассоциация туроператоров России (АТОР) проинформировала о решении Доминиканы принимать гостей из РФ без ограничений.
Журналистская правда 04:15
Автоспорт
Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии
Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru вчера в 10:09
Армия и оружие
Российская ПВО отбила атаку беспилотников на базе Хмеймим в Сирии
Российские средства ПВО перехватили два ударных беспилотника, которые пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает «Коммерсант».
Моя Москва.онлайн 02:15
Армия и оружие
Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку
Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой.
Российская газета 01:04