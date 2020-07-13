Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБанк России раскрыл схему мошенничества через рекламу

В Центрабанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать53
с чего всё началось

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

Мошенники для заманивания граждан в свои сети стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие "Зарабатывай с нами!", рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РИА Новостивчера в 20:14

Подробнее о событии

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества с рекламой во время эпидемии

РБКвчера в 23:38

Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети

Вести.Ruвчера в 23:25

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Коммерсантъвчера в 22:14

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Известиявчера в 23:03

Названа схема финансового мошенничества через рекламу

Телеканал 360°вчера в 23:05

В ЦБ предупредили о новой схеме финансового мошенничества после пандемии

ТК Звездавчера в 20:42

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

РИА Новостивчера в 20:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 00:22, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

РБК вчера в 19:47
97
Происшествия

В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек

На юге Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2, в результате чего погиб человек.
РБК вчера в 22:38
5
Общество

Отменён режим самоизоляции для прибывших в Забайкалье из других стран

Власти Забайкальского края отменили обязательный двухнедельный режим самоизоляции для граждан, которые прибыли из других стран.
Zabnews.ru вчера в 23:39
Политика

Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе

В пятницу в Москве был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Коммерсантъ вчера в 15:52
110
Общество

В Кузбассе еще у 52 жителей выявили коронавирус

РИА Новости 11 июля в 00:26
36
Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
36
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 11 июля в 00:47
541
Авто

«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada

Компания "АвтоВАЗ" показала на видео процесс сборки обновленной Niva под брендом Lada.
Новые автомобили 00:17
332
Происшествия

В Хакасии выявили 45 новых носителей коронавируса

Абакан, 13 июля 2020, 06:22 — REGNUM За последние сутки в Хакасии подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 июля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 23:22
163
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия вчера в 14:49
1,7K
Финансы

Набиуллина нашла дыру на 12 млрд долларов в платежном балансе России

По сравнению с прошлым годом выручка от нефти упала с 30 до 12,8 млрд долларов, а экспорт нефтепродуктов – с 16,5 до 9,5 млрд долларов.
Капитал страны 11 июля в 02:21
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
2K
Происшествия

В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте

ТАСС вчера в 23:48
1
Общество

Ивану Сафронову будет предъявлено обвинение в госизмене

Предъявление обвинений советнику главы «Роскосмоса» и бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову состоится 13 июля.
Mockva.ru вчера в 17:59
1
Политика

Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совет Безопасности ООН с пятой попытки принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии.
Коммерсантъ 11 июля в 17:53
388
Происшествия

Десять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Тульской области

Железнодорожники продолжают восстановительные работы на перегоне Лазарево-Щекино в Тульской области, где накануне сошли с рельсов вагоны грузового поезда, из-за аварии десять поездов задерживаются, сообщает служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги (МЖД).
Интерфакс 00:00
23
Энергетика

Программа по переводу авто на газ может быть расширена на всю страну

До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность.
Российская газета вчера в 17:01
1
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,3K
Авто

Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России

Китайский автогигант JAC привезет в Россию новый JAC Sunray, который станет прямым конкурентом отечественной "ГАЗели".
Новые автомобили вчера в 12:33
24
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
2K
Единоборства

Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
Профиль вчера в 07:14
2
Армия и оружие

Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25

Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости вчера в 15:30
13
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 11 июля в 08:26
3,5K
Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru вчера в 08:00
27
Авто

Минивэн Volkswagen Viloran пользуется высоким спросом в Китае

Минивэн Volkswagen Viloran демонстрирует высокий спрос на китайском рынке, опережая остальных конкурентов.
Faktom 11 июля в 06:16
3
Авто

Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России

Самой популярной иномаркой в России названа Kia Rio, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 09:38
72
Шоу-бизнес

Карпович ответила на слухи о совместном отдыхе с Прилучным

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович ответила на слухи об отношениях с актером Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей супругой Агатой Муцениеце.
ФАН вчера в 00:11
3
Хоккей

Вайсфельд: трудно сказать, что заставляет Дацюка в 42 года идти ещё на один сезон

Леонид Вайсфельд, являющийся бывшим менеджером многих клубов в КХЛ, порассуждал касательно продления договора Дацюка и его текущей команды.
CT news вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
28
Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru 11 июля в 06:40
424
Как работают Яндекс.Новости?
Главное