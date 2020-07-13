Коронавирус
Газета.RuБанк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центрабанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Мошенники для заманивания граждан в свои сети стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие "Зарабатывай с нами!", рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РИА Новостивчера в 20:14
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Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети
Вести.Ruвчера в 23:25
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Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
РБК вчера в 19:47
Происшествия
В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек
На юге Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2, в результате чего погиб человек.
РБК вчера в 22:38
Общество
Отменён режим самоизоляции для прибывших в Забайкалье из других стран
Власти Забайкальского края отменили обязательный двухнедельный режим самоизоляции для граждан, которые прибыли из других стран.
Zabnews.ru вчера в 23:39
Политика
Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе
В пятницу в Москве был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Коммерсантъ вчера в 15:52
Общество
В Кузбассе еще у 52 жителей выявили коронавирус
РИА Новости 11 июля в 00:26
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
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Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 11 июля в 00:47
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
Компания "АвтоВАЗ" показала на видео процесс сборки обновленной Niva под брендом Lada.
Новые автомобили 00:17
Происшествия
В Хакасии выявили 45 новых носителей коронавируса
Абакан, 13 июля 2020, 06:22 — REGNUM За последние сутки в Хакасии подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 июля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 23:22
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Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Финансы
Набиуллина нашла дыру на 12 млрд долларов в платежном балансе России
По сравнению с прошлым годом выручка от нефти упала с 30 до 12,8 млрд долларов, а экспорт нефтепродуктов – с 16,5 до 9,5 млрд долларов.
Капитал страны 11 июля в 02:21
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Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Происшествия
В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте
ТАСС вчера в 23:48
Общество
Ивану Сафронову будет предъявлено обвинение в госизмене
Предъявление обвинений советнику главы «Роскосмоса» и бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову состоится 13 июля.
Mockva.ru вчера в 17:59
Политика
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совет Безопасности ООН с пятой попытки принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии.
Коммерсантъ 11 июля в 17:53
Происшествия
Десять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Тульской области
Железнодорожники продолжают восстановительные работы на перегоне Лазарево-Щекино в Тульской области, где накануне сошли с рельсов вагоны грузового поезда, из-за аварии десять поездов задерживаются, сообщает служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги (МЖД).
Интерфакс 00:00
Энергетика
Программа по переводу авто на газ может быть расширена на всю страну
До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность.
Российская газета вчера в 17:01
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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
Китайский автогигант JAC привезет в Россию новый JAC Sunray, который станет прямым конкурентом отечественной "ГАЗели".
Новые автомобили вчера в 12:33
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Единоборства
Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
Профиль вчера в 07:14
Армия и оружие
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Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости вчера в 15:30
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 11 июля в 08:26
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru вчера в 08:00
Авто
Минивэн Volkswagen Viloran пользуется высоким спросом в Китае
Минивэн Volkswagen Viloran демонстрирует высокий спрос на китайском рынке, опережая остальных конкурентов.
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Авто
Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России
Самой популярной иномаркой в России названа Kia Rio, сообщает ToDay News Ufa.
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Шоу-бизнес
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Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович ответила на слухи об отношениях с актером Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей супругой Агатой Муцениеце.
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Хоккей
Вайсфельд: трудно сказать, что заставляет Дацюка в 42 года идти ещё на один сезон
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CT news вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru 11 июля в 06:40