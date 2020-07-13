Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

с чего всё началось

В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".

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