Общество
Газета.RuБанк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РИА Новостивчера в 20:14
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Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети
Вести.Ruвчера в 23:25
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Общество
Врач назвал вызывающие анафилактический шок продукты
Арахис, креветки и бытовая химия могут вызывать анафилактический шок.
РБК вчера в 20:13
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Наука
В атмосфере Земли CO2 приближается к уровням 15 млн лет назад
Британские ученые, работающие в Университете Саутгемптона, нашли на дне Карибского моря крохотных ископаемых и при помощи анализа выявили, каков в них уровень бора.
Evo-rus.com 01:40
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» поделился фотографией со съемок нового сезона
Съемки последнего сезона сериала «Сваты» были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.
ФАН 11 июля в 11:48
Общество
Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании
В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru вчера в 10:21
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:29
Здоровье
Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару
Кофе приводит к обезвоживанию организма, рассказала врач-терапевт, иммунолог и аллерголог Ирина Ярцева в эфире радио Sputnik.
ToDay News Ufa 01:56
Музыка
Андрей Губин выступил на публике впервые за долгие годы
Звезда 90-х певец Андрей Губин впервые за долгие годы исполнил свои хиты перед публикой. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео выступления.
Известия вчера в 20:51
Гаджеты
Россия увеличивает закупки iOS и Android на 40% ежегодно
Госзакупки, связанные с iOS и Android Госорганы и компании с госучастием ежегодно тратят миллиарды рублей на закупку смартфонов и планшетов с предустановленными операционными системами Apple iOS и Google Android, а также на создание и техподдержку мобильных приложений под соответствующие зарубежные платформы.
CNews 02:16
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда Айшвария Рай заразилась коронавирусом
Вечерняя Москва вчера в 11:26
Шоу-бизнес
Сестра Фриске в платье Жанны выступила на закрытой вечеринке
Певица Наталья Фриске, сестра умершей в 2015 году артистки Жанны Фриске, стала приглашенной звездой на закрытом мероприятии.
URA.Ru 02:11
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla выйдет в ноябре
Assassin’s Creed Valhalla выйдет 17 ноября на Xbox One, PlayStation 4 и PC (в магазинах Epic Games Store и Ubisoft Store).
Srnsk вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Происшествия
Появилось видео падения женщины со скалы в Курагинском районе
Происшествие с гибелью туристки в Курагинском районе Красноярского края попало на видео.
Newslab.ru 02:02
Здоровье
Названы продукты, которые быстро старят
Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, профессор Алла Погожева перечислила продукты, которые связаны с преждевременным старением человека.
Российская газета 00:45
Космос
NASA отправит аппарат для изучения астероида стоимостью $10 000 квадриллионов
Портал Поиск вчера в 12:28
Происшествия
В Германии начались поиски разоружившего полицейских мужчины с луком
В районе города Оппенау немецкой земли Баден-Вюртемберг полиция со спецназом и вертолетами ищет 31-летнего мужчину с луком, который ранее отобрал оружие у обнаруживших его полицейских и сбежал.
РБК вчера в 15:24
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Общество
Эпидемиолог усомнился в эффективности вакцин от коронавируса
Член Научного совета при минздраве Франции, эпидемиолог Арно Фонтане считает, что полностью эффективная вакцина от нового коронавируса вряд ли появится в следующем году.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
Актуальные Новости 01:53
Шоу-бизнес
Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака
На представленном снимке Свиридова стоит посреди комнаты с телефоном в руке.
Дни24 01:36
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 01:51
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
Более 1200 российских военнослужащих лечатся от новой коронавирусной инфекции в настоящее время, сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.
РИА Новости вчера в 17:14