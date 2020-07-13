Общество
Газета.RuБанк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить335
с чего всё началось
Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РИА Новостивчера в 20:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети
Вести.Ruвчера в 23:25
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
Общество
Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
РБК вчера в 08:59
Экономика
Банк «Открытие» сократил долю в Polymetal до 3,89%
На прошлой неделе сообщалось, что банк «Открытие» выставил на продажу 14,1 млн акций Polymetal (3% капитала золотодобытчика).
Коммерсантъ 02:59
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Общество
В правительстве сообщили об ускорении безработицы в России до 6,3%
Безработица, по предварительным данным, ускорилась до 6,3%, власти должны добиться ее снижения к концу 2021 года до 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Интерфакс 03:50
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Политика
В МИД РФ оценили решение Турции сделать мечеть из собора Святой Софии
MFA Russia / via Globallookpress.com Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что решение Турции сделать мечеть из собора Святой Софии является внутренним делом этом страны, в которое никто не должен вмешиваться.
РЕН ТВ 03:13
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
За каждый полный год общего трудового стажа, полученного до 1.01.1991 года, прибавляется по 1%. А при определении размера пенсии расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
Экономика
Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии
По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.
РБК 01:00
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Общество
За сутки в России от коронавируса умерли 104 человека
В России от коронавируса за сутки умерли 104 человека, сообщили в оперативном штабе.
РБК 03:45
Общество
Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей
Сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
RT на русском 03:22
Политика
Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе
В пятницу в Москве был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Коммерсантъ вчера в 15:52
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
Общество
В Саратове предложили запретить шуметь в обеденное время
Предлагается установить периоды времени, в которые не допускается шум, а также конкретизировать перечень приводящих к нарушению действий.
Регион 64 01:31
Политика
Путин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда и «Мисс Мира» Айшвария Рай заразилась коронавирусом
Коронавирус диагностировали у одной из самых известных в мире индийских актрис Айшварии Рай, а также у ее супруга и восьмилетней дочери.
Росбалт вчера в 10:23
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Биатлон
Виктор Майгуров избран новым президентом Союза биатлонистов России
Новости Югры 11 июля в 10:43
Происшествия
В Ивановской области ликвидировали нарколабораторию
Полицейские обнаружили нашли лабораторию по производству синтетических наркотиков, в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 03:30
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Армия и оружие
Морская авиация ВМФ РФ пополнится тремя самолётами-амфибиями Бе-200
Морская авиация России до конца года пополнится тремя самолетами-амфибиями Бе-200.
Военное обозрение 03:46
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Общество
Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом
Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни.
Известия вчера в 22:27
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Происшествия
Появилось видео падения женщины со скалы в Курагинском районе
Происшествие с гибелью туристки в Курагинском районе Красноярского края попало на видео.
Newslab.ru 02:02
Общество
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля
Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета вчера в 20:44