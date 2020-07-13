Коронавирус
Газета.RuБанк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Мошенники для заманивания граждан в свои сети стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие "Зарабатывай с нами!", рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РИА Новостивчера в 20:14
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Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети
Вести.Ruвчера в 23:25
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Полицейский подтвердил нахождение Ефремова за рулем во время ДТП
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В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте
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Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
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Ожидается, что ситуация с госдолгом стабилизируется в 2021 году благодаря низким процентным ставкам и восстановлению экономической активности.
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