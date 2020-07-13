Мошенники для заманивания граждан в свои сети стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие "Зарабатывай с нами!", рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

с чего всё началось

В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".

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