Общество
Газета.RuБанк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РИА Новостивчера в 20:14
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Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети
Вести.Ruвчера в 23:25
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Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений
Москва с 13 июля переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте столичного правительства.
Известия вчера в 18:14
Общество
Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей
Сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
RT на русском 03:22
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Политика
Путин предложил определить общенациональные задачи на следующие 10 лет
«Считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть, за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие», — сказал Путин.
РБК 03:05
Политика
США пожаловались на насмешки Китая по теме ядерного разоружения
Администрация президента США Дональда Трампа несерьезно подходит к Китаю по теме ядерного разоружения, делая насмешливые заявления, заявил экс-замгоссекретаря США и нынешний глава Ассоциации по контролю над вооружениями Томас Кантримен.
Взгляд.ру 03:08
Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru 11 июля в 20:33
Общество
В Новосибирске возобновили торговлю во всех форматах
На территории Новосибирской области с сегодняшнего дня возобновляется работа магазинов непродовольственных товаров, расположенных на площадках крупных торговых центров.
Российская газета 02:05
Здоровье
Причиной смерти 18-летнего студента в Алтайском крае стал коронавирус
Основной причиной смерти 18-летнего юноши из студотряда в Змеиногорске стал коронавирус, который вызвал пневмонию.
Алтайская правда 03:21
Здоровье
«Неспецифичный» симптом рака поджелудочной железы назвали эксперты
Среди характерных для рака поджелудочной железы симптомов эксперты назвали сильную изжогу, чувство быстрого насыщения даже после употребления небольшого количества еды, вздутие живота и газообразование, а также горьковатый привкус во рту.
UfacityNews.ru вчера в 14:47
Происшествия
В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива
В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 01:42
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
РИА Новости 02:13
Шоу-бизнес
Певица Холзи в откровенном бикини восхитила фанатов
Американская певица Эшли Николетт Франджипани, более известная под псевдонимом Холзи, восхитила фанатов откровенными фото.
ФАН 11 июля в 07:12
Шоу-бизнес
Умерла жена Джона Траволты Келли Престон
Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
РБК 03:06
Политика
Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране
Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
Известия вчера в 23:06
Общество
ЕГЭ по физике в Чувашии сдают вдвое больше выпускников, чем по истории
В Чувашии число желающих сдать физику вдвое больше, чем историю, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.
REGNUM 02:58
Футбол
У Лунева диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прошел медицинское обследование.
Советский спорт вчера в 15:45
Гаджеты
Три новых аккумулятора Apple прошли тестирование на безопасность
Три новых аккумулятора для iPhone прошли тестирование на безопасность в Корейской лаборатории промышленных технологий.
ITZine.ru 02:24
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Гуф показал фото из бани с подругой-моделью
Снимок из бани подписан «ЗОЖники». Поклонники не исключают, что Гуф решил закрутить роман с Королевой.
ФАН вчера в 11:57
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Президент отметил, что сперва произошел государственный переворот и захват власти, после чего взгляды и пути с украинским правительством стали диаметрально противоположными и только после этого произошло возвращение Крыма в состав России.
Военное дело вчера в 08:38
Автоспорт
DHL Fastest Pit Stop Award: Лучший пит-стоп у Red Bull
F1news.ru 03:09
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости вчера в 11:20