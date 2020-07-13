Общество
Газета.RuБанк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РИА Новостивчера в 20:14
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Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети
Вести.Ruвчера в 23:25
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Общество
В Севастополе за сутки выявили десять носителей коронавируса
Севастополь, 13 июля 2020, 11:19 — REGNUM Десять случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 13 июля в пресс-службе правительства города.
REGNUM 04:19
Общество
Венгрия первой из стран ЕС открывает границы для российских граждан
Будапешт, 13 июля 2020, 09:36 — REGNUM Власти Венгрии включили Россию в число стран, гражданам которых разрешен въезд на венгерскую территорию с 15 июля.
REGNUM 02:36
Происшествия
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд.
REGNUM 01:37
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Футбол
Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ
ЦСКА расписал мировую с «Рубином» в поединке чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 16:36
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей за три доллара
Стивен Кинг уже не раз продавал права на экранизацию своих произведений по программе Dollar Baby.
Evo-rus.com 01:28
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос
Напомним, что в связи с коронавирусом в России была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%. Она распространяется только на новое жилье.
Коммерсантъ 04:24
Происшествия
Брата защитника «Тоттенхэма» Орье застрелили во Франции
Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье потерял брата во Франции. Как сообщает France News 24, Кристофера Орье застрелили в Тулузе.
Bookmaker-ratings.ru 04:08
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Космос
В космосе обнаружены загадочные круглые объекты
Неизвестные круглые объекты были обнаружены австралийскими учёными в космосе.
TV BRICS вчера в 05:18
Здоровье
На Среднем Урале обнаружено ещё 286 носителей коронавируса
REGNUM вчера в 04:05
Общество
Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом
Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни.
Известия вчера в 22:27
Политика
Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок
Коммерсантъ 02:45
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Фото обнаженной модели на фоне сада восхитило поклонников
Модель популярного бренда Fashion Nova снялась обнаженной и порадовала подписчиков. Фотография появилась на ее странице в Instagram.
Lenta.ru вчера в 21:00
Культура
Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко
Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня вчера в 12:26
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре.
Коммерсантъ вчера в 10:55
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
Политика
Путин прокомментировал уровень безработицы в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
RT на русском 04:29
Здоровье
Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве
Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что вероятность возникновения второй волны коронавируса будет полностью зависеть от соблюдения людьми мер безопасности, передает РИА Новости.
Live24 вчера в 06:53
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
Авто
Kia показала интерьер нового Kia Carnival
Предположительно, минивэн переедет на ту же платформу, что и кроссовер Sorento последнего поколения, а в линейку моторов на домашнем рынке войдут модернизированный 2,2-литровый турбодизель и новый 2,5-литровый 4-цилиндровый турбомотор SmartStream, который придет на смену актуальному «атмосфернику» V6.
Тарантас Ньюс 03:30
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Президент отметил, что сперва произошел государственный переворот и захват власти, после чего взгляды и пути с украинским правительством стали диаметрально противоположными и только после этого произошло возвращение Крыма в состав России.
Военное дело вчера в 08:38
Происшествия
В Светлогорске на берегу моря нашли тело 33-летней калининградки
В Светлогорске ночью 13 июля отдыхающие обнаружили на берегу моря тело женщины в купальнике. Об этом "Клопс" сообщили в региональном СКР.
Клопс 02:40
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
Футбол
В случае увольнения Конте «Интеру» придётся выплатить ему € 150 млн
По информации источника, в случае увольнения специалиста по какой-либо причине миланскому клубу придётся выплатить ему неустойку в размере € 150 млн.
Чемпионат вчера в 18:51
Футбол
Вратарь «Зенита» Лунёв повредил мышцу бедра в матче с «Ахматом»
Форпост Северо-Запад 01:39