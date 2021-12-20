Зампред ЦБ также отметил, что регулятор рассматривает вариант специального банковского вклада с гарантированным начислением процентов в привязке к ключевой ставке ЦБ или инфляции на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей.
Прокуратура Нидерландов в обвинительном акте настаивает на, что потерпевший крушение на Украине в 2014 году малайзийский Boeing (рейс MH17) был сбит ЗРК "Бук" со стороны Первомайского, контролируемого ополченцами, заявил прокурор Тейс Бергер.
Главы комитетов Госдумы и Совета федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому представителей властей будут лишать свободы на срок до 12 лет за пытки заключенных.