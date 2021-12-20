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Банк России рассчитывает добиться запрета дифференциации ставок по вкладам

"Эти специальные меры не являются закрытым перечнем, я думаю, что мы вместе с рынком и депутатами будем продумывать дополнительные меры", - добавил Чистюхин.
ТАСС
Ранее в Банке России уже выступали против ситуации, когда для получения более высокой ставки по имеющемуся вкладу, граждане должны пополнять его "новыми" деньгами.
ТАСС
Зампред ЦБ также отметил, что регулятор рассматривает вариант специального банковского вклада с гарантированным начислением процентов в привязке к ключевой ставке ЦБ или инфляции на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей.
ТАСС

Подробнее о событии

Банк России хочет запретить дифференцированные ставки по вкладам
Ведомости06:31
ЦБ выступил за запрет дифференциации ставок по вкладам
ТАСС05:23
Банк России рассчитывает добиться запрета дифференциации ставок по вкладам
ПРАЙМ04:27
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