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Вести.Ru
Вести.Ru

Банк России расширит доступ банков к сведениям о доходах россиян

Банк России намерен расширить доступ кредитных и микрофинансовых организаций (МФО) к сведениям о доходах заемщиков. Внедрение новых каналов получения информации о доходах заемщиков предусмотрено дорожной картой по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, поясняет ЦБ.В источнике
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С чего всё началось
Банк России вернулся к идее ввести прямые ограничения на выдачу высокорискованных кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, следует из "дорожной карты
" регулятора.
Российская газета07:05
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URA.Ru

Центробанк РФ хочет усложнить получение кредитов

URA.Ru09:14
АК&М

ЦБ планирует подготовить предложения о закреплении на законодательном уровне обязанности кредиторов рассчитывать ПДН

АК&М06:17
ТАСС

Кредитные организации могут получить новые каналы доступа к данным о доходах заемщиков

ТАСС07:38
Российская газета

ЦБ РФ хочет прямо ограничить выдачу кредитов закредитованным гражданам

Российская газета07:05
Коммерсантъ

ЦБ РФ проработает вопрос внедрения ограничений на выдачу отдельных видов кредитов

Коммерсантъ08:43
Финмаркет

ЦБ РФ подготовит предложения о закреплении законодательной обязанности кредиторов рассчитывать ПДН

Финмаркет06:08
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Банки могут получить доступ к данным о покупках россиян

ПРАЙМ06:45

Кандидат на пост главы Минфина США пообещала пересмотр режима санкций

Джанет Йеллен, кандидат на пост министра финансов США Йеллен добавила, что они намерены пересмотр политики санкций начать быстро, чтобы обеспечить то, что их действия несут стратегический характер.
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РБК12:42