Банк России намерен расширить доступ кредитных и микрофинансовых организаций (МФО) к сведениям о доходах заемщиков. Внедрение новых каналов получения информации о доходах заемщиков предусмотрено дорожной картой по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, поясняет ЦБ.

С чего всё началось Банк России вернулся к идее ввести прямые ограничения на выдачу высокорискованных кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, следует из " дорожной карты " регулятора. Российская газета 07:05