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Банк России расширит доступ банков к сведениям о доходах россиян

Банк России намерен расширить доступ кредитных и микрофинансовых организаций (МФО) к сведениям о доходах заемщиков. Внедрение новых каналов получения информации о доходах заемщиков предусмотрено дорожной картой по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, поясняет ЦБ.В источнике
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С чего всё началось
Банк России вернулся к идее ввести прямые ограничения на выдачу высокорискованных кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, следует из "дорожной карты
" регулятора.
Российская газетавчера в 07:05
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URA.Ruвчера в 09:14
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ПРАЙМвчера в 06:45
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ЦБ РФ подготовит предложения о закреплении законодательной обязанности кредиторов рассчитывать ПДН

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Кредитные организации могут получить новые каналы доступа к данным о доходах заемщиков

ТАССвчера в 07:38

Чиновника мэрии Владивостока подозревают во взятке, подтвердил СК

Первую часть взятки в размере 1 миллион рублей посредник передал подозреваемому - сотруднику администрации - в декабре 2020 года, а вторая часть взятки в размере 2,7 миллиона рублей была передана гражданином посреднику 19 января 2021 года, отмечает следствие.
РИА Новостивчера в 06:01