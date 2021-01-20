Банк России расширит доступ банков к сведениям о доходах россиян
Банк России намерен расширить доступ кредитных и микрофинансовых организаций (МФО) к сведениям о доходах заемщиков. Внедрение новых каналов получения информации о доходах заемщиков предусмотрено дорожной картой по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, поясняет ЦБ.В источнике
С чего всё началось
Банк России вернулся к идее ввести прямые ограничения на выдачу высокорискованных кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, следует из "дорожной карты
" регулятора.
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ЦБ РФ хочет прямо ограничить выдачу кредитов закредитованным гражданам
Российская газетавчера в 07:05