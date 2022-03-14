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Банк России расширит временной диапазон для установления официальных курсов доллара и евро

Из-за повышенной волатильности на валютном рынке Банк России принял решение изменить порядок объявления официальных курсов доллара и евро, расширив действующий временной диапазон.
Lenta.ru
Регулятор пояснил
, что расширение временного диапазона позволит учесть большее количество сделок в течение дня.
Компания
Официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как курсы других иностранных валют к рублю.
Ведомости
9 марта Банк России ограничил выдачу наличной валюты суммой $10 000 вне зависимости от валюты счета или вклада.
Forbes

Подробнее о событии

Центральный банк России расширит временной диапазон для расчета курсов евро и доллара
РИА Новости02:55
ЦБ изменит порядок расчета курсов доллара и евро
РБК02:42
Центробанк изменит порядок расчета и публикации курсов иностранных валют
Где и что01:59
ЦБ изменит порядок расчета курсов доллара и евро
ТАСС02:23
ЦБ России изменит порядок расчёта официальных курсов доллара и евро
RT на русском02:15
ЦБ изменит порядок расчета курсов доллара и евро
Коммерсантъ02:15
Банк России расширит временной диапазон для установления официальных курсов доллара и евро
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