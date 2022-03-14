Lenta.ruБанк России расширит временной диапазон для установления официальных курсов доллара и евроИз-за повышенной волатильности на валютном рынке Банк России принял решение изменить порядок объявления официальных курсов доллара и евро, расширив действующий временной диапазон.Lenta.ruРегулятор пояснил, что расширение временного диапазона позволит учесть большее количество сделок в течение дня.КомпанияОфициальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как курсы других иностранных валют к рублю.Ведомости9 марта Банк России ограничил выдачу наличной валюты суммой $10 000 вне зависимости от валюты счета или вклада.ForbesЧитать далееСвернутьФорпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападИзвестияРИА Кабардино-БалкарияРБКВятка-На-СетиГде и чтоПлюс один +1НИА-ХакасияВечерняя МоскваРЕН ТВЦентральная Служба НовостейРадио Комсомольская правдаГлагоLРоссийская газетаВерсия-СаратовКурьер. Среда. БердскЗолотой РогПодробнее о событииЦентральный банк России расширит временной диапазон для расчета курсов евро и доллараРИА Новости02:55ЦБ изменит порядок расчета курсов доллара и евроРБК02:42Центробанк изменит порядок расчета и публикации курсов иностранных валютГде и что01:59ЦБ изменит порядок расчета курсов доллара и евроТАСС02:23ЦБ России изменит порядок расчёта официальных курсов доллара и евроRT на русском02:15ЦБ изменит порядок расчета курсов доллара и евроКоммерсантъ02:15Банк России расширит временной диапазон для установления официальных курсов доллара и евроLenta.ru02:31Показать ещёОценить840Поделиться