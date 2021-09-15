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Банк России расширит запрет на использование криптовалюты

Банк России ведет обсуждение поправок в законодательство, которые расширят запрет на использование криптовалют, а также введут административную и уголовную ответственность за нарушение ограничений.
РБК
По мнению российского регулятора, существует риск, что рынок криптовалют «как высокотехнологичная финансовая пирамида может развалиться в ноль».
Ведомости
В частности, регулятор рекомендовал применять к переводам в отношении криптовалютных интернет-обменников противолегализационные меры.
Финмаркет
Другое дело, говорит глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, что для покупки криптовалюты человек перечисляет деньги юридическому лицу обычным платежом или переводом в рублях.
Коммерсантъ
Сергей Швецовфутболист
Есть большая вероятность, что как высокотехнологичная финансовая пирамида это все может развалиться в ноль. Почему это развалится, когда это развалится? Могут быть сотни причин, почему, могут быть десятки и сотни ответов, почему это не произойдет. С нашей точки зрения, это большое минное поле.Газета.Ru

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