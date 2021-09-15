Другое дело, говорит глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, что для покупки криптовалюты человек перечисляет деньги юридическому лицу обычным платежом или переводом в рублях.
Есть большая вероятность, что как высокотехнологичная финансовая пирамида это все может развалиться в ноль. Почему это развалится, когда это развалится? Могут быть сотни причин, почему, могут быть десятки и сотни ответов, почему это не произойдет. С нашей точки зрения, это большое минное поле.Газета.Ru
Замглавы Панамериканской организации здравоохранения (РАНО) Жарбас Барбоса заявил, что вопрос об одобрении российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения приостановлен до новой инспекции одного из заводов-производителей.