Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт

В этом году у банковских мошенников появился новый инструмент — они выдают себя за сотрудников банков с помощью технологии подмены телефонных номеров. Об этом сообщается в отчете Центрального банка, который был представлен на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
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с чего всё началось
В 2019 году в арсенале мошенников, похищающих средства со счетов клиентов банков, появился новый способ обмана жертв, говорится в отчете
 Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) департамента информационной безопасности Банка России.
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