с чего всё началось

В этом году у банковских мошенников появился новый инструмент — они выдают себя за сотрудников банков с помощью технологии подмены телефонных номеров. Об этом сообщается в отчете Центрального банка, который был представлен на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт

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