Экономика

REGNUMREGNUMБанк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций. Мошенники успешно выдают себя за сотрудников служб безопасности банков.
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с чего всё началось
В 2019 году в арсенале мошенников, похищающих средства со счетов клиентов банков, появился новый способ обмана жертв, говорится в отчете
 Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) департамента информационной безопасности Банка России.
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Экономика

ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

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