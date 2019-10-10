с чего всё началось

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций. Мошенники успешно выдают себя за сотрудников служб безопасности банков.

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

Экономика ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Происшествия Чемпион мира по боксу находится в реанимации после аварии Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF) в полусреднем весе Эррол Спенс-младший оказался в больнице в результате дорожной аварии.

Политика Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.

Политика Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему общение с ней «очень опасным» Ранее глава государства заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них иная позиция по Украине, и назвал намерение Скабеевой провести с ним интервью "очень опасным".

Экономика Дагестанские предприниматели оказались успешнее московских По данным Росстата, у дагестанских ИП она составила в среднем 19,6 миллиона на одного бизнесмена в год, на втором месте предприниматели Сахалина (10,3 милллиона рублей).

Политика Путин предупредил о серьёзном увеличении числа школьников в России Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы число школьников в стране серьёзно увеличится, в связи с этим необходимо иметь достаточное количество мест в школах.