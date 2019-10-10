Экономика
REGNUMБанк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций. Мошенники успешно выдают себя за сотрудников служб безопасности банков.
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Экономика
ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Политика
Зеленский дал всем министрам испытательный срок до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у всех министров есть испытательный срок до конца года.
Политика
Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ
Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.
Шоу-бизнес
Майли Сайрус была госпитализирована
Майли Сайрус была госпитализирована после выявления у нее тонзиллита.
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
Кино
Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»
Происшествия
Чемпион мира по боксу находится в реанимации после аварии
Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF) в полусреднем весе Эррол Спенс-младший оказался в больнице в результате дорожной аварии.
Спорт
Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020
Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией.
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Армия и оружие
Пуск ракет «Калибр» с подлодки «Колпино» в Черном море попал на видео
Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил пуск ракет "Калибр" по целям в Черном море.
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему общение с ней «очень опасным»
Ранее глава государства заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них иная позиция по Украине, и назвал намерение Скабеевой провести с ним интервью "очень опасным".
Экономика
Дагестанские предприниматели оказались успешнее московских
По данным Росстата, у дагестанских ИП она составила в среднем 19,6 миллиона на одного бизнесмена в год, на втором месте предприниматели Сахалина (10,3 милллиона рублей).
Армия и оружие
Зеленский заявил, что Украина должна иметь еще более мощную армию
Президент Украины Владимир Зеленский хочет усилить государственную армию.
Политика
Зеленский рассказал, когда станет известна дата нормандского саммита
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча лидеров стран нормандского формата по Донбассу может быть проведена в ноябре.
Шоу-бизнес
Маргарита Мамун показала сына и назвала его имя
Знаменитая спортсменка Маргарита Мамун 3 октября родила первого ребенка.
Игры
В Steam можно будет пройти игры с локальным мультиплеером по сети
Valve может добавить в Steam функцию, которая позволит запускать игры с локальным кооперативом по сети.
Армия и оружие
В Турции ответили на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии
Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Армия и оружие
Индия планирует закупить у России истребители на $2,5 млрд
Су-30МКИ является основной боевой машиной ВВС Индии на протяжении многих лет, логично, что военные рассчитывают выжать максимум из этих истребителей, говорит источник в оборонной промышленности.
Гаджеты
Xiaomi оценила недорогой смартфон Redmi Note 8 Pro в 17 990 рублей
Младшая версия Redmi Note 8 Pro оценивается в 17 990 рублей, а вариант с 128 ГБ памяти стоит 19 990 рублей, пишет "АСТЕРА"
Политика
Путин предупредил о серьёзном увеличении числа школьников в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы число школьников в стране серьёзно увеличится, в связи с этим необходимо иметь достаточное количество мест в школах.
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход участка России
Канал позволит польским судам идти в обход участка, который контролируется Россией.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Политика
Мигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы
В Национальной ассамблее народной власти Кубы в четверг состоялась внеочередная сессия, на которой на новую для этой страны должность президента страны избрали Мигеля Диаса-Канеля, сообщает агентство EFE.