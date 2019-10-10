с чего всё началось

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций. Мошенники успешно выдают себя за сотрудников служб безопасности банков.

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

Политика В Китае создали боевую летающую тарелку Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Политика В ЕС отреагировали на угрозы Эрдогана выпустить в Европу беженцев Угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выпустить в Европу беженцев в случае, если Евросоюз назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, неприемлимы.

Политика Алиев в Ашхабаде пожаловался на памятник Гарегину Нжде в Армении В столице Туркменистана Ашхабаде проходит заседание глав государств-членов СНГ, на котором выступил и президент Азербайджана.

Шоу-бизнес Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.

Политика Скабеева предложила Зеленскому: Давайте поговорим Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.

Здоровье В Копейске увеличилось число заболевших лишаем Больше всего юных пациентов со стригущим лишаем оказалось в поселке Горняк, 14 ребят из 10 семей.

Авто АвтоВАЗ начал продажи лимитированной версии моделей Lada Российская компания «АвтоВАЗ» начала продажи моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus в новой лимитированной серии #CLUB.

Армия и оружие Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.

Гаджеты Корпус Dune Pro позволяет собрать свою версию Mac Pro из любых комплектующих Специально для вас компания Dune Case подготовила новый компьютерный корпус Dune Pro, который очень похож на корпус нынешних Mac Pro, но позволяет собрать любую конфигурацию.

Музыка На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос» В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".

Происшествия В Подмосковье найдены тела двоих стюардов Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Общество Роскачество не нашло качественных пивных напитков Вывод получился неутешительный: в нашей стране потребители часто вводятся в заблуждение из-за того, что у нас нет четких идентификационных признаков пивных напитков.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.

Политика Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.

Гаджеты За поддержку новых CPU Intel придётся заплатить поддержкой старых Intel опубликовала небольшое предупреждение, сообщая, что для работы с новыми CPU старым платам нужно обновление BIOS, что также логично.

Здоровье Названы российские регионы с наибольшим числом алкоголиков Чукотка стала лидером по числу новых выявленных случаев алкоголизма среди местного населения — 29 диагнозов на 10 тысяч совершеннолетних жителей.