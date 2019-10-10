с чего всё началось

В этом году у банковских мошенников появился новый инструмент — они выдают себя за сотрудников банков с помощью технологии подмены телефонных номеров. Об этом сообщается в отчете Центрального банка, который был представлен на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт

Происшествия В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин.

Автоспорт Боттас стал лучшим и на второй практике Гран-при Японии Финский пилот Валттери Боттас, выступающий за команду "Формулы-1" Mercedes, показал лучшее время прохождения круга и во второй практике Гран-при Японии – 1 минута 27,785 секунды.

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Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

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Политика МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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Авто Первый кроссовер Aston Martin стал доступен в России Кроссовер Aston Martin DBX стал доступен для заказа в России, сообщили "Авторамблеру" в пресс-службе официального дилера "Авилон".

Происшествия В Лондоне умер бывший владелец «Уралтрансбанка» Валерий Заводов Экс-владелец «Уралтрансбанка» Валерий Заводов умер в Лондоне в возрасте 60 лет, пишет «Коммерсантъ».

Экономика Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».

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Здоровье Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.

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Происшествия В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.