с чего всё началось

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций. Мошенники успешно выдают себя за сотрудников служб безопасности банков.

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

Шоу-бизнес Вдова Анатолия Папанова скончалась в возрасте 95 лет О смерти вдовы актера Анатолия Папанова ТАСС сообщили в Московском академическом театре сатиры, где она проработала более 60 лет.

Экономика Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Здоровье Водителей проверят на хронический алкоголизм Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.

Общество Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.

Теннис Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев преодолел барьер 1/4 финала турнира в Шанхае, обыграв итальянца Фабио Фоньини, - 6/3, 7/6(4).

Автоспорт Вторая тренировка может определить стартовую решетку Вторая сессия свободных заездов Гран При Японии очень важна для гонщиков и команд, поскольку из-за надвигающегося на Сузуку тайфуна, отменена субботняя тренировка, а квалификация перенесена на утро воскресенья.

Происшествия На иранском танкере в Красном море произошел взрыв Взрыв произошел в пятницу утром на иранском танкере, находящемся в Красном море неподалеку от саудовского порта Джидда.

Происшествия В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Экономика В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.

Политика Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным, чтобы прекратить конфликт на Донбассе.

Происшествия Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.

Общество Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком Как следует из проекта поправок, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».

Шоу-бизнес Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.

Политика Зеленский установил мировой рекорд Украинский президент Владимир Зеленский поставил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

Гаджеты Xiaomi представит в России недорогой мощный смартфон Redmi Note 8 Pro Смартфон Redmi Note 8 Pro имеет мощный аккумулятор на 4500 мАч с функцией быстрой зарядки, а также 4 камеры, что позволит владельцам гаджета делать качественные фотографии в разрешении 64 Мп.