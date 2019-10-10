Экономика

REGNUMREGNUMБанк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций. Мошенники успешно выдают себя за сотрудников служб безопасности банков.
Читать в источнике
Комментировать284
с чего всё началось
В 2019 году в арсенале мошенников, похищающих средства со счетов клиентов банков, появился новый способ обмана жертв, говорится в отчете
 Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) департамента информационной безопасности Банка России.
РБК09:14

Подробнее о событии

Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт

РИА Новости18:40

Назван способ обезопасить себя от хищения денег с банковских карт

Известия15:58

Деньги россиян начали воровать по-новому

Lenta.ru10:08

ЦБ сообщил о новом способе обмана банковских клиентов

Коммерсантъ11:30

ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт

Российская газета10:53

В ЦБ рассказали о новом способе обмана банковских клиентов

RT на русском13:27

ЦБ сообщил о новом способе обмана клиентов банков

РБК09:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 22:49, Ашберн
Волейбол

Российские волейболисты уступили японцам на Кубке мира

Вести.Ru 09:02
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Происшествия

Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru 03:55
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри собрались переезжать в Канаду

Меган Маркл и принц Гарри задумались о покупке недвижимости в Канаде.
News.ru 21:28
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Футбол

Украина — Литва: ставим на фаворита

Предлагаем прогноз на матч квалификации на Евро-2020, в котором 11 октября Украина принимает сборную Литвы.
Все про Спорт ру 16:14
Хоккей

Кучеров набрал 4 очка в победном матче «Тампы» против «Торонто»

Sportbox.RU 21:30
Гаджеты

AMD до конца года улучшит свои видеокарты

В конце прошлого года появился Radeon Software Adrenalin 2019 Edition, ранее были Catalyst Omega, Crimson, Crimson ReLive и многие другие.
Игромания.ру 06:19
Политика

Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому

Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Политика

Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Экономика

Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
РБК 09:40
Политика

Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
Газета.Ru 17:40
Происшествия

Пропавшая в Саратове девочка найдена мертвой

Пропавшая в Саратове девятилетняя девочка найдена мертвой.
Вести.Ru 19:27
Общество

Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег

По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс 04:42
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал 01:23
Экономика

«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости 20:47
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
РИА Новости 06:31
Общество

Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru 04:21
Армия и оружие

Госдеп озвучил условия введения санкций против Турции

Госдепартамент США озвучил условия, при которых могут быть введены санкции против Анкары в связи с операцией Турции на севере Сирии.
Экономика сегодня 19:46
Политика

Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 22:07
Общество

МВД предложило штрафовать родителей курящих детей

МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
ТАСС 09:17
Финансы

«Черный вторник» 25 лет спустя: что ждать от российского рубля сегодня

Ровно четверть века назад за один день курс доллара вырос более чем на 27% Обвальное падение рубля по отношению к доллару в России произошло 11 октября 1994 года.
SM News 19:24
Культура

Масляков прокомментировал слова известного комика о поборах в КВН

Discover24 вчера в 05:57
Игры

Sony официально анонсировала PlayStation 5

Портал WIRED в эксклюзивном материале сообщил отличные новости: PlayStation 5 наконец-то анонсирована официально.
Inc-news.ru 11:29
Авто

Ретро-автомобили могут получить льготы

Согласно новому государственному стандарту, в котором будут отмечены критерии принадлежности транспортного средства к классическим или раритетным, владельцы получат определенные льготы, в том числе на страхование, будут освобождены от уплаты транспортного налога и смогут проходить техосмотр по старым правилам.
32CARS.ru 03:09
Шоу-бизнес

Анне Хилькевич поставили диагноз «анорекия»

7Дней.ру вчера в 13:30
Здоровье

Число жертв вейпов в США возросло до 26 человек

В Центре профилактики и контроля заболеваний США сообщили, что число погибших от употребления курительной смеси выросло до 26 человек.
РБК 19:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное