Экономика
REGNUMБанк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций. Мошенники успешно выдают себя за сотрудников служб безопасности банков.
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Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Армия и оружие
ДНР заявила о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ДНР, недалеко от участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между силовиками Украины.
Военное дело 09:20
Политика
Российские пранкеры разыграли сенатора США
Аппарат американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) подтвердил, что он стал жертвой розыгрыша, устроенного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
ТАСС 19:34
Гаджеты
Apple удалила приложение для отслеживания полицейских в Гонконге
Компания Apple удалила из своего магазина приложений AppStore приложение HKmap.live, через которое можно было в реальном времени отслеживать передвижения полицейских в Гонконге, узнавать местонахождение полицейских автомобилей, спецподразделений и т.п.
Коммерсантъ 05:23
Спорт
Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Россиянина захотели лишить родительских прав из-за отсутствия дома телевизора
В селе Новотулка Самарской области мотивировали попытку лишить родительских прав отца троих детей Ивана Сидорова тем, что его сыновья не смотрят телевизор, а читают книги и занимаются работой по дому.
Lenta.ru 08:51
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Evo-rus.com вчера в 23:51
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Армия и оружие
Госдеп озвучил условия введения санкций против Турции
Госдепартамент США озвучил условия, при которых могут быть введены санкции против Анкары в связи с операцией Турции на севере Сирии.
Экономика сегодня 19:46
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
RT на русском 18:28
Футбол
Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб
РБК вчера в 16:36
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Гаджеты
AMD до конца года улучшит свои видеокарты
В конце прошлого года появился Radeon Software Adrenalin 2019 Edition, ранее были Catalyst Omega, Crimson, Crimson ReLive и многие другие.
Игромания.ру 06:19
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H
США в четверг, 10 октября, перебросили на британскую базу Фэрфорд стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие.
Московский Комсомолец 15:11
Общество
Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат
Более сотни преподавателей Сибирского института управления (СИУ), филиала РАНХиГС, обратились к ректору вуза Владимиру Мау из-за низких зарплат.
РБК 08:24
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ 19:04
Политика
Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель
Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы в четверг, 10 октября, на внеочередном заседании избрали Мигеля Диас-Канеля на пост президента республики.
Вести.Ru 15:07
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 05:47
Экономика
Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
РБК 09:40
Хоккей
Величкин опроверг информацию о своем увольнении из «Металлурга»
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал информацию о том, что уволен из клуба.
Sportbox.RU 13:43
Авто
Skoda анонсировала новый Skoda Rapid для России
Скетчи новинки появились в Сети. Компания Skoda Auto представила скетч нового лифтбека Rapid, который появится на российском рынке.
32CARS.ru вчера в 03:48
Единоборства
Путин рассказал боксерам, как ему на тренировке сломали нос
Ранее СМИ сообщали, что в феврале нынешнего года, во время тренировки по дзюдо, Путин повредил палец на правой руке.
Труд 12:23