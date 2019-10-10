Экономика
REGNUMБанк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций. Мошенники успешно выдают себя за сотрудников служб безопасности банков.
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Принц Гарри и Меган Маркл могут переехать в Канаду
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СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове
Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу.
РБК 19:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
161.ru 09:30
Общество
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике 2019 года
Ранее 5-tv.ru рассказывал о лауреатах Нобелевской премии по медицине.
Пятый канал 08 октября в 06:26
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
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Курдские отряды подожгли несколько нефтяных скважин на севере Сирии
Аргументы и Факты вчера в 12:29
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 22:07
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Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru 03:55
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 05:47
Общество
Абэ призвал принять меры для защиты населения перед тайфуном «Хагибис»
Премьер Японии Синдзо Абэ призвал правительство принять меры для обеспечения безопасности жителей в связи с приближением мощного тайфуна "Хагибис".
РИА Новости 23:10
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Размер страховой пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров прогнозируется в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей.
Известия 07:58
Происшествия
Суд закрыл заседание об аресте подозреваемого в расчленении девушки в Чите
Центральный районный суд Читы закрыл заседание по вопросу ареста Цырен-Доржи Цыренжапова, который подозревается в убийстве и расчленении 18-летней девушки в Чите.
Чита.Ру 23:04
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Известия 13:22
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена отпустили под залог
Информаторов адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, отпустили под залог.
Газета.Ru 17:31
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы об освобождении Риги
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Риги от немецко-фашистских оккупантов опубликовало рассекреченные документы.
RT на русском 17:01
Политика
Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным
Законопроект об установлении в России выходного дня после праздника православной Пасхи внесли в Госдуму в 2017 году депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
РБК 11:20
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Evo-rus.com вчера в 23:51
Происшествия
В Приморье задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов
Российская газета 23:03
Футбол
Сборная России разгромила шотландцев в отборочном матче Евро-2020
Сборная Российской Федерации по футболу разгромила сборную Шотландии в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 со счетом 4:0.
REGNUM 16:46
Авто
Новый Volkswagen Golf показали снаружи и внутри
Volkswagen анонсировал премьеру хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения, которая состоится 24 октября в штаб-квартире компании в Вольфсбурге.
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Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма 07:50
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Врачи назвали симптом рака кишечника, который часто игнорируется
Волгоградская правда 22:18
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Доктор Мясников назвал вызывающие рак продукты
Доктор Александр Мясников рассказал, какие продукты могут стать причиной развития онкологических заболеваний.
iReactor 16:08
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