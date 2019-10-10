Экономика
REGNUMБанк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций. Мошенники успешно выдают себя за сотрудников служб безопасности банков.
Читать в источнике
Оценить322
с чего всё началось
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020
Накануне вся страна "отмечала" годовщину драматичного матча сборных России и Украины, состоявшегося 9 октября 1999 года в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2000.
Газета.Ru 17:04
Гаджеты
AMD до конца года улучшит свои видеокарты
В конце прошлого года появился Radeon Software Adrenalin 2019 Edition, ранее были Catalyst Omega, Crimson, Crimson ReLive и многие другие.
Игромания.ру 06:19
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Хоккей
СКА обыграл «Автомобилист» и прервал серию поражений
ЙЕЕЕЕ! pic.twitter.com / hRYsTG11Xx — Хоккейный клуб СКА (@ hcSKA) October 10, 2019 Напомним, этой победой СКА прервал серию поражений из трех матчей.
Фонтанка.Ру 15:29
Армия и оружие
Увеличилось количество жертв после обстрела из Сирии по городам Турции
9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии.
Газета.Ru 11:53
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева
Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.
Daily Storm 15:50
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Политика
Названа длительность пресс-марафона Зеленского
Газета.Ru 10:20
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности стать посредником между Турцией и курдами
Президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в разрешении конфликта между Турцией и сирийскими курдами.
Lenta.ru 16:57
Политика
Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 16:33
Футбол
Кто вышел на Евро-2020. Бельгия — первая
10 октября, за 3 игры до окончания отбора после разгрома Сан-Марино (9:0) в группе I. Россия может оформить путевку на Евро-2020 в воскресенье Чемпионат Европы пройдет в 12 городах 12 национальных федераций с 12 июня по 12 июля 2020 года.
Спорт-Экспресс 16:53
Гаджеты
Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8
Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
iXBT.com вчера в 10:10
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H
США в четверг, 10 октября, перебросили на британскую базу Фэрфорд стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие.
Московский Комсомолец 15:11
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты
Известный российский доктор Александр Мясников перечислил вызывающие развитие рака и при этом опасные для здоровья человека продукты, которые мы потребляем практически каждый день, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:50
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.
Lenta.ru вчера в 06:17
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала из-за издевательств над своим героем
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 05:47
Политика
Мигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы
В Национальной ассамблее народной власти Кубы в четверг состоялась внеочередная сессия, на которой на новую для этой страны должность президента страны избрали Мигеля Диаса-Канеля, сообщает агентство EFE.
Интерфакс 15:12
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском вчера в 00:44
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 07:10
Игры
Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare
Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru 00:00
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Авто
Mercedes-Maybach GLS увидели во время прохождения испытаний
Mercedes-Maybach GLS удалось запечатлеть фотошпионам во время прохождения испытаний.
Car.ru вчера в 03:31
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее «очень опасной»
Ранее глава государства заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них иная позиция по Украине, и назвал намерение Скабеевой провести с ним интервью "очень опасным".
РИА Новости 15:40
Футбол
Филипп рассказал о первой реакции на предложение «Динамо»
Филипп летом перешел в «Динамо» из дортмундской «Боруссии», сумма трансфера составила 20 млн евро.
Sport24.ru 15:32
Политика
Порошенко ответил на критику Зеленского старым анекдотом
Экс-президент Украины Петр Порошенко ответил на критику со стороны действующего главы государства Владимира Зеленского, вспомнив старый анекдот про три конверта.
ФАН 16:06