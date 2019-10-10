с чего всё началось

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций. Мошенники успешно выдают себя за сотрудников служб безопасности банков.

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

Политика Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Футбол Сборная России в четверг не сможет выйти в финальную часть Евро-2020 Футболисты сборной Кипра переиграли команду Казахстана в выездной встрече отборочного цикла чемпионата Европы-2020 со счетом 2:1. Этот результат не позволит россиянам в четверг квалифицироваться в финальную часть турнира, даже в случае виктории над шотландцами.

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Общество Макаров назвал «шпаной» застройщика элитного дома на Петроградке Спикер городского парламента Вячеслав Макаров на встрече с жителями Петроградского района, недовольными строительством элитного дома, пообещал запретить девелоперу строительство на спорном участке.

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