Экономика
REGNUMБанк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций. Мошенники успешно выдают себя за сотрудников служб безопасности банков.
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Экономика
Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Футбол
Сборная России в четверг не сможет выйти в финальную часть Евро-2020
Футболисты сборной Кипра переиграли команду Казахстана в выездной встрече отборочного цикла чемпионата Европы-2020 со счетом 2:1. Этот результат не позволит россиянам в четверг квалифицироваться в финальную часть турнира, даже в случае виктории над шотландцами.
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Армия и оружие
Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии
"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.
Происшествия
Борт «Аэрофлота» сел в Ростове-на-Дону из-за пистолета у пассажира
Следовавший рейсом Москва — Бургас самолёт «Аэрофлота» приземлился в ростовском аэропорту Платов из-обнаружения у пассажира травматического оружия.
Футбол
Иран забил Камбодже 14 голов, Азмун оформил хет-трик
В матче квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Ирана одержала разгромную победу над командой Камбоджи со счетом 14:0. В составе иранцев покер оформил Карим Ансарифард, хет-трик на счету Сердара Азмуна, по дублю забили Мехди Тареми и Мохаммад Мохеби.
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией
Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
Армия и оружие
Юг России защитят сверхмощными радарами «Ниобий-СВ»
Как отмечают в Министерстве обороны, радары «Ниобий-СВ» в скором времени должны пополнить вооружение подразделений ПВО Сухопутных войск в Крыму и других южных регионах страны.
Армия и оружие
ВСУ обстреляли с утра пять населенных пунктов в ДНР
Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 10 октября, обстреляли Докучаевск, окраины Донецка и Горловки, а также юг ДНР.
Футбол
Роберто Карлос: спал с Роналдо чаще, чем с женой
Общество
Макаров назвал «шпаной» застройщика элитного дома на Петроградке
Спикер городского парламента Вячеслав Макаров на встрече с жителями Петроградского района, недовольными строительством элитного дома, пообещал запретить девелоперу строительство на спорном участке.
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
Армия и оружие
Небензя объяснил проблемы курдов выбором покровителей
Россия призывала курдов к диалогу с Дамаском, однако они выбрали других покровителей, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.
Авто
Производитель пылесосов Dyson закрыл проект по созданию электрокара
Руководство компании Dyson объявило о закрытии проекта по созданию электрокара.
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
Технологии
В Китае построили «подлодку без головы»
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.