с чего всё началось

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций. Мошенники успешно выдают себя за сотрудников служб безопасности банков.

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Футбол Обамеянг стал лучшим игроком АПЛ в сентябре В сентябре Обамеянг забил пять голов в Английской премьер-лиге (АПЛ).Это его вторая награда лучшего игрока месяца, первая была получена в октябре 2018 года.

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Футбол Россия обыграла Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 Сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Шотландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Политика Зеленский заявил об аллергии на слово «капитуляция» Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аллергии на слово «капитуляция», заверив, что национальные интересы страны в ходе урегулирования конфликта в Донбассе не будут сданы.

Экономика Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.

Происшествия Украинского бизнесмена Павла Фукса заочно арестовали в Москве Таганский суд Москвы санкционировал заочный арест основателя девелоперской компании MosCity Group Павла Фукса.

Технологии В России провели первый платеж с помощью технологии распознавания лиц Компания «Ростелеком» совместно с кредитной организацией «Русский стандарт» протестировала первый в стране платеж, для проведения которого использовалась технология распознавания лица.

Единоборства Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.

Политика В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.

Политика Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.

Финансы Пенсия неработающих пенсионеров может превысить прожиточный минимум вдвое к 2022 году Размер пенсий неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум этой категории граждан почти в два раза к 2022 году.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Политика Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об озвученной лидером Украины Владимиром Зеленским идее поменять последовательность пунктов минских соглашений, заявил, что в этом вопросе важно мнение не только участников "нормандского формата", но и республик Донбасса.

Происшествия Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.