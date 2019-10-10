Экономика
REGNUMБанк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций. Мошенники успешно выдают себя за сотрудников служб безопасности банков.
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Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
RT на русском 11:32
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Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
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Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
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Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения
Магомед Адиев объявил об уходе из грозненского «Ахмата» спустя десять дней после своего назначения.
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Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк
Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Территория новостей 09:52
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Ольга Бузова пригрозила Тарасову подать в суд на раздел имущества
Ни разу после скандального развода с Дмитрием Тарасовым, который произошел в декабре 2016 года, Ольга Бузова не поднимала тему расставания в таком ключе.
7Дней.ру 10:30
Политика
Путин назначил новых начальников трех управлений президента
Президент России Владимир Путин подписал в четверг, 10 октября, указы о назначении трех начальников управлений администрации главы государства.
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Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
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Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 06:47
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 07 октября в 18:08
Происшествия
В Брянске простились с погибшими в жутком ДТП на Речной
Сегодня, 9 октября, в 10:30, возле дома №8 по улице Флотской в Брянске простились с жертвами трагедии.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 07:22
Происшествия
Военнослужащий, «потерявший» пушку в Ингушетии, заплатит 25 млн рублей
Военнослужащего обязали выплатить по иску Минобороны 25,4 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ».
REGNUM 06:48
Гаджеты
Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8
Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
iXBT.com вчера в 10:10
Авто
Lada Vesta с вариатором поступит в продажу до конца 2019 года
Точная информация о стоимости и доступных комплектациях "Весты" с автоматической трансмиссией появится в ближайшее время, а уже в конце года новинка поступит в продажу.
Новые автомобили вчера в 04:30
Происшествия
Инспектор ДПС сядет на три года за взятку от «Рыжего Тарзана» Дацика
Выборгский районный суд признал огласил приговор в отношении инспектора ДПС Сергея Павлова.
Росбалт 10:54
Политика
Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»
По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Московский Комсомолец 05:45
Футбол
Путин одобрил создание футбольного «колхоза»
Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу создания фонда для финансирования российских футбольных клубов, деньги из которого будут справедливо распределяться по командам.
Известия 14:46
Игры
Sony подтвердила анонс PlayStation 5
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
MobiDevices 08 октября в 09:43
Наука
Китай представил боевую летающую тарелку
Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.
News.ru 13:56
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Волейбол
Волейболисты сборной России проиграли японцам на Кубке мира
Sportbox.RU 08:54
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
КП - Саратов 01:23
Космос
На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления
Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru вчера в 13:38