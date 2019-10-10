с чего всё началось

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций. Мошенники успешно выдают себя за сотрудников служб безопасности банков.

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.

Здоровье Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.

Футбол Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения Магомед Адиев объявил об уходе из грозненского «Ахмата» спустя десять дней после своего назначения.

Шоу-бизнес Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.

Шоу-бизнес Ольга Бузова пригрозила Тарасову подать в суд на раздел имущества Ни разу после скандального развода с Дмитрием Тарасовым, который произошел в декабре 2016 года, Ольга Бузова не поднимала тему расставания в таком ключе.

Политика Путин назначил новых начальников трех управлений президента Президент России Владимир Путин подписал в четверг, 10 октября, указы о назначении трех начальников управлений администрации главы государства.

Общество Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».

Гаджеты «Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини» Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Происшествия В Брянске простились с погибшими в жутком ДТП на Речной Сегодня, 9 октября, в 10:30, возле дома №8 по улице Флотской в Брянске простились с жертвами трагедии.

Гаджеты Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8 Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.

Авто Lada Vesta с вариатором поступит в продажу до конца 2019 года Точная информация о стоимости и доступных комплектациях "Весты" с автоматической трансмиссией появится в ближайшее время, а уже в конце года новинка поступит в продажу.

Политика Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате» По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.

Футбол Путин одобрил создание футбольного «колхоза» Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу создания фонда для финансирования российских футбольных клубов, деньги из которого будут справедливо распределяться по командам.

Игры Sony подтвердила анонс PlayStation 5 Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.

Наука Китай представил боевую летающую тарелку Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.

Экономика Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Политика В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.

Происшествия Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.