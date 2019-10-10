Экономика
REGNUMБанк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций. Мошенники успешно выдают себя за сотрудников служб безопасности банков.
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Политика
Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру 06:02
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 04:20
Наука
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 12:08
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Футбол
Сборная Шотландии определилась со стартовым составом на матч с Россией
В четверг команда Станислава Черчесова сыграет против Шотландии. Британский соперник россиян назвал стартовый состав на этот матч.
Евро-футбол.ру 13:44
Армия и оружие
Анкара ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести жесткие экономические санкции против Турции из-за ее операции в Сирии.
РБК 16:26
Политика
Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК 17:09
Футбол
Дзюба: Осознал, что гимн России намного круче гимна Лиги чемпионов
Сегодня перед матчем осознал, что гимн России намного круче гимна Лиги чемпионов.
Life.ru 17:57
Политика
Якутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru 12:15
Общество
Панельная хрущевка оказалась самым большим «бизнес-центром» Москвы
«Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — отмечают специалисты «Такском», пишет РБК.
Известия 15:47
Армия и оружие
Индия планирует закупить у России истребители на $2,5 млрд
Су-30МКИ является основной боевой машиной ВВС Индии на протяжении многих лет, логично, что военные рассчитывают выжать максимум из этих истребителей, говорит источник в оборонной промышленности.
Новые Известия вчера в 02:31
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости 13:43
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский заявил, что ему не о чем общаться с представителями российской прессы, так как они имеют иную позицию по Украине, и назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Происшествия
Волонтеры приостановили поиски пропавшей в Саратове школьницы
Участники волонтерского объединения «Лиза Алерт» приостановили операцию по поиску пропавшей в Саратове девятилетней девочки.
Вечерняя Москва 17:59
Политика
«Нафтогаз» потребует от «Газпрома» новый контракт на транзит газа
"Нафтогаз" не намерен продлевать газовый контракт с "Газпромом" на действующих условиях.
Московский Комсомолец вчера в 07:08
Общество
Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты
В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
РБК 08 октября в 12:33
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца
Юная Ариадна смогла наладить дружеские отношения с новой возлюбленной отца, телеведущей Еленой Николаевой.
StarHit.ru вчера в 15:00
Футбол
Федун: «Очень приятная победа. Головин, Дзюба и Джикия тащат сборную»
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России над Шотландией (4:0) в отборочном матче Евро-2020.
Sport24.ru 16:53
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал новость об операции Малкома
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об операции, которую сегодня, 10 октября, перенёс полузащитник Малком.
Чемпионат 06:14
Здоровье
Минздрав выявил нарушения в работе онкоцентра им. Блохина
Комиссия Минздрава выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина.
Суть событий 05:22
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor вчера в 16:48