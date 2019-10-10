с чего всё началось

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций. Мошенники успешно выдают себя за сотрудников служб безопасности банков.

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