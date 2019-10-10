Экономика
Газета.RuЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
В 2019 году в арсенале мошенников, похищающих средства со счетов клиентов банков, появился новый способ обмана жертв, говорится в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) департамента информационной безопасности Банка России.РБКвчера в 09:14
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Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
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Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
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Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Авто
Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Автоновости дня вчера в 10:36
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 8 Pro
Китайская компания Xiaomi презентовала в России свой новый флагман — смартфон Redmi Note 8 Pro.
Naked Science 09 октября в 06:46
Авто
Lada Vesta с вариатором запустил «АвтоВАЗ»
Lada Vesta с вариатором запустил «АвтоВАЗ». Автомобили с новой трансмиссией появятся в автосалонах в ноябре 2019 года.
Aobe.ru 09 октября в 16:50
Наука
Ученые оживили мертвый мозг на несколько недель
Ученые из Японии удивили мир — им удалось сохранять жизнеспособность мозговой ткани мышей в течение 25 дней после извлечения из черепа грызунов, пишет издание Science Alert.
Sputnik Грузия 04:45
Кино
«Джокер» вошел в топ-10 фильмов всех времен по версии IMDb
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса попал в десятку лучших картин по версии базы данных IMDb.
Реальное время вчера в 15:00
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Происшествия
Бизнесмен Израйлит заявил в МВД о краже денег с арестованных счетов
Совладелец «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление в Следственное управление МВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга о пропаже денег со счетов.
РБК 06:16
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Политика
Зеленский пообещал, что вернет Крым после Донбасса
Президент Украины пообещал вернуть Крым в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня защитника Украины.
ФАН 10:56
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ 02:57
Экономика
В ЦБ назвали преимущества наличных денег
Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Lenta.ru 06:32
Армия и оружие
Генсек НАТО призвал Турцию к сдержанности
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Турцию заявил об обеспокоенности в связи с военной операцией Анкары «Источник мира», проводимой на северо-востоке Сирии.
Известия 05:23
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Наука
Новый тест определяет болезнь Лайма за 15 минут
Исследователи отметили, что их открытие впервые показало, что диагностику болезни Лайма можно провести в микрожидком формате, и это обеспечит нужный результат.
Хайтек 11:21
Политика
Власти оценили призывы вернуть в России смертную казнь
Клишас напомнил, что Конституционный суд России неоднократно выступал против возвращения смертной казни, так как в результате моратория на нее сформировались гарантии прав человека не быть подвергнутым такому наказанию.
Lenta.ru 08:54
Кино
«Дождливый день в Нью-Йорке» вышел в России
BFM.ru 10:34
Общество
Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.
Lenta.ru 09:39
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
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Александр Емельяненко ответил на вызов Маги Исмаилова
Известный российский тяжеловес Александр Емельяненко прокомментировал вызов Магомеда Исмаилова, заявив о том, что готов принять бой, если получит официальное предложение провести поединок.
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Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS
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OAnews вчера в 12:38
Кино
Темнокожая гей-звезда сыграет фею-крестную в новой «Золушке»
Источники сообщают, что Билли Портер, обладатель премии "Эмми" в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом телесериале", может получить роль феи-крестной.
Газета.Ru 08:13
Экономика
Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет
Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.
РБК 08:19
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Семья Анастасии Заворотнюк прервала молчание и опубликовала обращение к друзьям.
Рамблер 11:25