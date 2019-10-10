с чего всё началось

Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".

ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

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