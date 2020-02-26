Экономика

РЕН ТВРЕН ТВБанк России рассказал о новых уловках создателей финансовых пирамид

В Центробанке рассказали о новых способах привлечения людей в финансовые пирамиды. Об этом сегодня пишут "Известия". Самой действенной оказалась схема с инвестициями в криптовалюту.
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с чего всё началось

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Например, в 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров, — рассказал «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.
Известиявчера в 16:01

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ЦБ рассказал о новых уловках мошенников в 2019 году

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Банк России: финансовые пирамиды стали чаще использовать уловки с Bitcoin

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Центробанк раскрыл новые уловки создателей финансовых пирамид

URA.Ruвчера в 19:39

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РИА Новостивчера в 19:05

Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами

Lenta.ruвчера в 17:52

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Известиявчера в 16:01
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 19:26, Ашберн
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Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
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Как утверждают врачи, данный препарат станет новым способом лечения кашля, созданным за последние 50 лет.
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Телеведущий Владимир Соловьев выгнал экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
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Траектория распространения нового коронавируса в США неизвестна, ожидается появление новых случаев заболевания, заявила представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDС) Доктор Энн Шукет.
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Происшествия

Эвакуированный в Москве «Бэтмобиль» оказался слишком широким

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Адиль Рами: «Сочи» может стать российским аналогом «Монако»

Рами присоединился к клубу из Краснодарского края 21 февраля на правах свободного агента.
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Общество

Господдержку получат предприниматели при открытии СТО в Забайкалье

Правительство Забайкальского края поможет предпринимателям, открывающим СТО, приобрести технику и получить займ под низкие проценты.
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На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

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Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров

Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля.
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Ученые разработали устройство, названное ими "электронный нос", которое может по дыханию диагностировать у пациента синдром Баррета — предраковое состояние, часто приводящее к раку пищевода.
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Политика

Путин объяснил действия росгвардейцев на митингах

Путин заметил, что цель несогласованных акций в том, чтобы перекрыть движение, спровоцировать действия силовых структур, чтобы потом президента об этом спросили.
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Эрдоган заявил о планирующейся двусторонней встрече с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 5 марта относительно ситуации в сирийском Идлибе.
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В США началось первое испытание лекарства от коронавируса

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На «Евровидение-2020» от России поедет Александр Панайотов

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Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
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Microsoft внезапно раскрыла технические характеристики Xbox Series X

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