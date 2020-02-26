Экономика
РЕН ТВБанк России рассказал о новых уловках создателей финансовых пирамид
В Центробанке рассказали о новых способах привлечения людей в финансовые пирамиды. Об этом сегодня пишут "Известия". Самой действенной оказалась схема с инвестициями в криптовалюту.
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с чего всё началось
Например, в 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров, — рассказал «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.Известиявчера в 16:01
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Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Спорт
Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии
Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Наука
За 50 лет разработан первый новый препарат для лечения кашля
Как утверждают врачи, данный препарат станет новым способом лечения кашля, созданным за последние 50 лет.
Транспорт
S7 назвала нарушением конкуренции ограничение полетов в Южную Корею
Российская авиакомпания S7 Airlines считает нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок введение запрета на полеты в Южную Корею для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», сообщил RNS гендиректор S7 Group Антон Еремин.
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии здоровья россиян с Diamond Princess
Состояние здоровья восьми россиян, доставленных в Казань с борта круизного лайнера Diamond Princess, не вызывает опасений.
Кино
Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 225 миллионов
Производственный бюджет фильма "Убийцы лунного цветка", который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов.
Политика
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Телеведущий Владимир Соловьев выгнал экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
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Футбол
«Ювентус» сыграет с «Интером» при пустых трибунах из-за коронавируса
Общество
Туристы смогут вернуть деньги за туры в Иран, Италию и Южную Корею
Роспотребнадзор посоветовал россиянам не ездить в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса.
Политика
США ожидают появление новых случаев заболевания коронавирусом
Траектория распространения нового коронавируса в США неизвестна, ожидается появление новых случаев заболевания, заявила представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDС) Доктор Энн Шукет.
Происшествия
Эвакуированный в Москве «Бэтмобиль» оказался слишком широким
Футбол
Адиль Рами: «Сочи» может стать российским аналогом «Монако»
Рами присоединился к клубу из Краснодарского края 21 февраля на правах свободного агента.
Общество
Господдержку получат предприниматели при открытии СТО в Забайкалье
Правительство Забайкальского края поможет предпринимателям, открывающим СТО, приобрести технику и получить займ под низкие проценты.
Экономика
Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров
Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля.
Наука
Разработан метод ранней диагностики рака пищевода по дыханию
Ученые разработали устройство, названное ими "электронный нос", которое может по дыханию диагностировать у пациента синдром Баррета — предраковое состояние, часто приводящее к раку пищевода.
Политика
Путин объяснил действия росгвардейцев на митингах
Путин заметил, что цель несогласованных акций в том, чтобы перекрыть движение, спровоцировать действия силовых структур, чтобы потом президента об этом спросили.
Политика
Эрдоган заявил о планирующейся двусторонней встрече с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 5 марта относительно ситуации в сирийском Идлибе.
Музыка
На «Евровидение-2020» от России поедет Александр Панайотов
Россию на конкурсе «Евровидение» в этом году представит певец Александр Панайотов, сообщили СМИ.
Общество
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
Гаджеты
Microsoft внезапно раскрыла технические характеристики Xbox Series X
Транспорт
Совет Федерации готов оказать поддержку в строительстве моста между Сахалином и материком
Проект создания транспортного железнодорожного сообщения Сахалина с материком имеет принципиальное значение для острова и всей страны, Совет Федерации готов оказать поддержку в его реализации, сказала на пленарном заседании спикер палаты Валентина Матвиенко.
Биатлон
Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте
На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.
Экономика
Жителям Гонконга раздадут деньги из-за коронавируса
Каждый местный житель старше 18 лет получит 10000 гонконгских долларов (около 1280 долларов).