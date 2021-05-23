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Общество

Банк России рассказал о способах определения ломбардов-мошенников

Специалист аналитического центра ЦБ РФ Илья Новиков рассказал о способах распознать обман в ломбардах. Он заявил в эфире радио Sputnik, что деньги в ломбардах предоставляются только под залог движимого имущества. При этом они обязаны обеспечивать надлежащее хранение вещи в течение срока договора.В источнике
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В Центробанке рассказали, как распознать ломбарды-мошенники

Начальник аналитического центра Банка России разъяснил, как быть в случае утери или досрочной продажи ломбардом заложенной вещи.
Радио Sputnik21:00

Подробнее о событии

Банк России рассказал о способах определения ломбардов-мошенников

ФАН01:51

Аналитик ЦБ объяснил, как распознать ломбарды-мошенники

Вечерняя Москва01:49

В Центробанке рассказали, как распознать ломбарды-мошенники

Радио Sputnik21:00

Россиянам раскрыли способ распознать обман в ломбардах

Lenta.ru23:33

Аналитик ЦБ назвал признаки ломбарда-мошенника

Экономика сегодня23:15

В Банке России рассказали, как распознать ломбарды-мошенники

ПРАЙМ22:13

Россиянам рассказали, как не потерять вещь в ломбарде

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