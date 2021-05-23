Специалист аналитического центра ЦБ РФ Илья Новиков рассказал о способах распознать обман в ломбардах. Он заявил в эфире радио Sputnik, что деньги в ломбардах предоставляются только под залог движимого имущества. При этом они обязаны обеспечивать надлежащее хранение вещи в течение срока договора.

С чего всё началось В Центробанке рассказали, как распознать ломбарды-мошенники Начальник аналитического центра Банка России разъяснил, как быть в случае утери или досрочной продажи ломбардом заложенной вещи. Радио Sputnik 21:00