Банк России рассказал о способах определения ломбардов-мошенников
Специалист аналитического центра ЦБ РФ Илья Новиков рассказал о способах распознать обман в ломбардах. Он заявил в эфире радио Sputnik, что деньги в ломбардах предоставляются только под залог движимого имущества. При этом они обязаны обеспечивать надлежащее хранение вещи в течение срока договора.В источнике
С чего всё началось
В Центробанке рассказали, как распознать ломбарды-мошенники
Начальник аналитического центра Банка России разъяснил, как быть в случае утери или досрочной продажи ломбардом заложенной вещи.
Радио Sputnik21:00