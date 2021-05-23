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Общество

Банк России рассказал о способах определения ломбардов-мошенников

Специалист аналитического центра ЦБ РФ Илья Новиков рассказал о способах распознать обман в ломбардах. Он заявил в эфире радио Sputnik, что деньги в ломбардах предоставляются только под залог движимого имущества. При этом они обязаны обеспечивать надлежащее хранение вещи в течение срока договора.В источнике
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В Центробанке рассказали, как распознать ломбарды-мошенники

Начальник аналитического центра Банка России разъяснил, как быть в случае утери или досрочной продажи ломбардом заложенной вещи.
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Названы признаки скорого прекращения деятельности банка

Слишком высокие процентные ставки по вкладам и счетам, резкое ухудшение положения банка в кредитном рейтинге, получение предписания от Центробанка и другие признаки указывают на то, что банк в скором времени может прекратить свою деятельность.
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