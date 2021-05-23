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Общество

Банк России рассказал о способах определения ломбардов-мошенников

Подобные заведения, как правило, маскируются под официально зарегистрированные ломбарды.
Lenta.ru
Также есть и нелегальные ломбарды, которые заманивают клиентов более высокими выплатами.
Lenta.ru
Если вещь была утрачена либо повреждена в результате стихийных бедствий, затопления, пожара, то заемщик должен получить компенсацию по страховке.
ФАН
Во избежание обмана эксперт советует обращаться в организацию, которая есть в реестре Банка России, проверить контакты, адрес сайта.
РЕН ТВ

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Начальник аналитического центра Банка России разъяснил, как быть в случае утери или досрочной продажи ломбардом заложенной вещи.
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