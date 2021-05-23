Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Банк России рассказал о способах определения ломбардов-мошенников

Подобные заведения, как правило, маскируются под официально зарегистрированные ломбарды.
Lenta.ru
Также есть и нелегальные ломбарды, которые заманивают клиентов более высокими выплатами.
Lenta.ru
Если вещь была утрачена либо повреждена в результате стихийных бедствий, затопления, пожара, то заемщик должен получить компенсацию по страховке.
ФАН
Во избежание обмана эксперт советует обращаться в организацию, которая есть в реестре Банка России, проверить контакты, адрес сайта.
РЕН ТВ
ФАН
Радио Sputnik
Народные новости
РЕН ТВ
Экономика сегодня
NewInform
Вечерняя Москва
Tomsk.Ru
Lenta.ru
ПРАЙМ

С чего всё началось

В Центробанке рассказали, как распознать ломбарды-мошенники

Начальник аналитического центра Банка России разъяснил, как быть в случае утери или досрочной продажи ломбардом заложенной вещи.
Радио Sputnik21:00

Подробнее о событии

Банк России рассказал о способах определения ломбардов-мошенников

ФАН01:51

В Центробанке рассказали, как распознать ломбарды-мошенники

Радио Sputnik21:00

Россиянам рассказали, как не потерять вещь в ломбарде

РЕН ТВ00:05

Россиянам раскрыли способ распознать обман в ломбардах

Lenta.ru23:33

Аналитик ЦБ назвал признаки ломбарда-мошенника

Экономика сегодня23:15

В Банке России рассказали, как распознать ломбарды-мошенники

ПРАЙМ22:13

Аналитик ЦБ объяснил, как распознать ломбарды-мошенники

Вечерняя Москва01:49
Интересное

Глава британского Минобороны Уоллес назвал Россию угрозой номер один

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей вблизи берегов Соединенного Королевства, назвав Россию "противником, который представляет угрозу номер один".
РИА Новости20:33

«Утерли нос»: Троицкий оценил победу итальянской рок-группы Maneskin на «Евровидении»

Рок-журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий в беседе со «Звездой» оценил результаты международной конкурса эстрадной песни «Евровидение-2021», финал которого завершился сегодня в Роттердаме.
ТК Звезда04:21

Торговец оружием Гебрев заявил, что на складе во Врбетице хранили старые боеприпасы

Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев заявил, что его компания EMCO хранила на складе в чешской деревне Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы, старое, не предназначенное для продажи оружие.
РИА Новостивчера в 16:42

Разработчики Days Gone в восторге от геймпада DualSense консоли PlayStation 5

Коллектив Bend Studio, ответственный за создание зомби-экшена Days Gone, в восторге от контроллера DualSense консоли PlayStation 5. Об этом в интервью ресурсу WCCFTech поведали специалист по интерфейсу Закари Левис и старший геймдизайнер Рон Аллен.
Gamemag.ru20 мая в 16:45