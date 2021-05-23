Торговец оружием Гебрев заявил, что на складе во Врбетице хранили старые боеприпасы

Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев заявил, что его компания EMCO хранила на складе в чешской деревне Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы, старое, не предназначенное для продажи оружие.