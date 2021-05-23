Банк России рассказал о способах определения ломбардов-мошенников
Если вещь была утрачена либо повреждена в результате стихийных бедствий, затопления, пожара, то заемщик должен получить компенсацию по страховке.
Во избежание обмана эксперт советует обращаться в организацию, которая есть в реестре Банка России, проверить контакты, адрес сайта.
С чего всё началось
В Центробанке рассказали, как распознать ломбарды-мошенники
Начальник аналитического центра Банка России разъяснил, как быть в случае утери или досрочной продажи ломбардом заложенной вещи.
Радио Sputnik21:00