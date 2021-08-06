Гражданам хотят запретить занимать, чтобы заработать Как стало известно "Ъ", Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (далее фонд) обратился в ЦБ с целью решить проблему вложений в пирамиды заемных средств гражданами.
Сочи возглавил рейтинг по росту стоимости однокомнатных квартир в крупнейших городах РФ: за последние пять лет жилье там подорожало более чем вдвое, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG.
Как призналась Шарлиз в интервью изданию E online на недавней премьере фильма «Форсаж 9», ей приходится непросто со взрослеющими дочками. — посетовала 45-летняя звезда, воспитывающая двоих приемных детей в одиночку.