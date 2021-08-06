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Банк России рассмотрит предложение о запрете инвестирования заемных средств

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров попросил заняться проблемой вложения заемных средств граждан в пирамиды.
ПРАЙМ
По оценкам экспертов, до 30% средств, инвестируемых в пирамиды, приходится на кредиты.
Коммерсантъ
Там предлагают, чтобы гражданин, оформляющий кредит, был обязательно проинформирован, что кредит не может использоваться в предпринимательских и инвестиционных целях.
Коммерсантъ
При нарушении данного правила заемщиком кредитор оставляет за собой право на расторжение кредитного договора и требование досрочного возврата кредита, следует из предложений фонда.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Гражданам хотят запретить занимать, чтобы заработать

Гражданам хотят запретить занимать, чтобы заработать Как стало известно "Ъ", Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (далее фонд) обратился в ЦБ с целью решить проблему вложений в пирамиды заемных средств гражданами.
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