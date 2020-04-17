Экономика
КоммерсантъБанк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сейчас ставка находится на уровне 6%, на прошлом заседании ее не меняли. Ранее регулятор шесть раз подряд понижал ставку.
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ЦБ допускает разрешение кризиса с сохранением стабильности финансовой системы
Коммерсантъвчера в 17:15
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:40, Ашберн
Транспорт
Власти Подмосковья вслед за Москвой ужесточили пропускной режим
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе дополнительные меры борьбы с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости вчера в 05:55
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Транспорт
Автолюбителям столицы объяснили алгоритм получения цифрового пропуска
Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.
РИАМО 12:31
Общество
Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях
РБК вчера в 15:08
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Общество
В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
Общество
Шатунов удивился панике на фоне коронавируса в Германии
Певец Юрий Шатунов, проживающий в Германии, удивился тому, что жители ФРГ массово бросились скупать туалетную бумагу на фоне ситуации с распространением коронавируса.
ФАН вчера в 21:23
Общество
В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан
Ранее ИА REGNUM сообщало о рождении ребёнка у женщины с подтверждённым заражением коронавирусом в Ростове-на-Дону.
REGNUM 11:59
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,24 миллиона человек
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 2,24 миллиона человек.
Вечерняя Москва 14:34
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына
Пока известный музыкант и репер Джиган находится на лечении, в его большом загородном доме праздик — день рождения младшего сына Давида, которому 18 апреля исполнилось 2 месяца.
Что происходит 10:48
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Шоу-бизнес
Алена Шишкова отреагировала на слухи о подагре
Фанаты всерьез забеспокоились о состоянии Шишковой и стали терроризировать её вопросами о подагре в комментариях в социальных сетях.
Bimru.ru 09:55
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Общество
МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы
В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
Здоровье
В российской психбольнице коронавирусом заразились 70 человек
В психиатрической больнице Архангельска заразились коронавирусом 70 человек, среди которых — как пациенты, так и сотрудники.
Lenta.ru 13:18
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Здоровье
Правительство Марий Эл разработало второй пакет антикризисных мер
Правительство Марий Эл разработало второй пакет антикризисных мер.
ГТРК Марий Эл 06:00
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Общество
Тактаров назвал Соловьёва «убогим существом»
Российский телеведущий Владимир Соловьёв делает «мерзкую работу», заявил бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров.
News.ru 13:59
Финансы
Рубль сохраняет стабильную диспозицию
Москва, 17 апреля 2020, 12:38 — REGNUM Утром 17 апреля рубль теснил доллар и евро на внутреннем валютном рынке к минимумам за последние четыре недели, однако к полудню практически вернулся к исходным позициям, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 17 апреля в 06:08
Политика
«Роскосмос» снизил стоимость пусков ракет на 39%
"Роскосмос" снизил стоимость запусков российских ракет на 39% для противостояния американским конкурентам, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 13:15
Общество
Дополнен список предприятий, которые могут работать во время карантина
Карантин в Краснодарском крае продолжается, но список предприятий, которые будут работать дополнен.
Вести Сочи 11:29
Политика
Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05