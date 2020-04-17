На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сейчас ставка находится на уровне 6%, на прошлом заседании ее не меняли. Ранее регулятор шесть раз подряд понижал ставку.

Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 349

Транспорт Автолюбителям столицы объяснили алгоритм получения цифрового пропуска Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей. 54

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,8K

Общество Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать. 12

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Общество Шатунов удивился панике на фоне коронавируса в Германии Певец Юрий Шатунов, проживающий в Германии, удивился тому, что жители ФРГ массово бросились скупать туалетную бумагу на фоне ситуации с распространением коронавируса. 158

Шоу-бизнес Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына Пока известный музыкант и репер Джиган находится на лечении, в его большом загородном доме праздик — день рождения младшего сына Давида, которому 18 апреля исполнилось 2 месяца. 7

Шоу-бизнес Алена Шишкова отреагировала на слухи о подагре Фанаты всерьез забеспокоились о состоянии Шишковой и стали терроризировать её вопросами о подагре в комментариях в социальных сетях. 24

Общество Тактаров назвал Соловьёва «убогим существом» Российский телеведущий Владимир Соловьёв делает «мерзкую работу», заявил бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров. 6

Финансы Рубль сохраняет стабильную диспозицию Москва, 17 апреля 2020, 12:38 — REGNUM Утром 17 апреля рубль теснил доллар и евро на внутреннем валютном рынке к минимумам за последние четыре недели, однако к полудню практически вернулся к исходным позициям, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. 2