Экономика
КоммерсантъБанк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сейчас ставка находится на уровне 6%, на прошлом заседании ее не меняли. Ранее регулятор шесть раз подряд понижал ставку.
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ЦБ допускает разрешение кризиса с сохранением стабильности финансовой системы
Коммерсантъвчера в 17:15
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Общество
Público (Испания): США испытывали биологическое оружие на собственном населении (Público.es)
Место проведения операции было выбрано ввиду его близости к морю, высокой плотности населения, наличию небоскребов, а также потому, что большая облачность в этой местности помогала скрыть массу патогенных веществ и способствовала ее распространению на близлежащие города.
ИноСМИ 20:30
Кино
Джеймс Ганн назвал «Ночной дозор» Бекмамбетова в числе любимых боевиков
Американский режиссер Джеймс Ганн, получивший наибольшую известность после работы над дилогией "Стражи Галактики", продолжает на самоизоляции бомбить Twitter, составляя для фанатов списки фильмов, которые, по его мнению, стоит посмотреть.
Российская газета 07:56
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Происшествия
В Канаде не менее 10 человек погибли при стрельбе
Коммерсантъ 17:37
Политика
Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России
Несмотря на праздник, глава государства не обошел вниманием проблему борьбы с коронавирусом, заверив россиян в том, что ситуация находится под полным контролем, а также в том, что "все будет хорошо".
ТАСС 03:05
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной от коронавируса»
Самым опасным симптомом коронавируса доктор биологических наук Владимир Макаров назвал отсутствие симптомов у заболевших.
Национальная служба новостей 04:22
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
Технологии
Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2020 Update
Речь идёт о May 2020 Update, который также известен как 20H1 или версия 2004.
Игромания.ру 13:27
Общество
Еще 13 случаев коронавируса подтвердилось в Приморье
В Приморском крае коронавирус обнаружили еще у 13 человек. Теперь в регионе официально подтверждено 80 случаев COVID-19.
EastRussia 06:54
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Говорит Москва вчера в 07:25
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 17:15
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы над коронавирусом в России
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков выразил надежду, что при соблюдении россиянами действующих карантинных мер страна сможет победить коронавирус и уже в июне количество новых инфицированных будет стремиться к нулю.
Взгляд.ру 00:37
Общество
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ 17:40
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
Геологическая служба США сообщает, что у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4.
RT на русском 17:42
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:43
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Футбол
В РПЛ сообщили возможные сроки возобновления чемпионата
Российская премьер-лига озвучила возможные сроки возобновления чемпионата, приостановленного из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте организации.
Аргументы и Факты 11:43
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 16:14
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Политика
Песков: Решение Путина о переносе парада Победы было непростым
Напомним, что в четверг, 16 апреля президент России сообщил, что парад Победы и шествие «Бессмертного полка» пройдут не 9 мая, а позднее, когда ситуация с COVID-19 станет более благоприятной.
RuNews24.ru 11:54
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Наука
Объяснена опасность диабета для больных коронавирусом
Ученые медики объяснили как сахарный диабет ухудшает состояние здоровья человека при заражении COVID-19.
ToDay News Ufa 17 апреля в 01:57
Политика
Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год
Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1».
REGNUM 18:15
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Политика
Экономические связи между КНР и США продолжают ослабевать
Ослабление экономических связей между США и КНР, из-за усложнений цепочки поставок и общего ухудшения отношений становится в ближайшее время реальной перспективой, – сообщает Интерфакс со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.
ИА Новороссия вчера в 01:46
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27