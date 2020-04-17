На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сейчас ставка находится на уровне 6%, на прошлом заседании ее не меняли. Ранее регулятор шесть раз подряд понижал ставку.

Энергетика Нефть WTI рухнула до $17 за баррель Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель. 93

Общество Число умерших от коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек На вечер 17 апреля число смертей от COVID-19 в мире достигло 150 948 человек.

Здоровье Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе 17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе. 318

Общество Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов. 7

Космос По углеводородным дюнам Титана могут блуждать небольшие вихри, переносящие пыль Подтверждение прогноза команды Джексона о существовании небольших атмосферных вихрей, переносящих пыль, на поверхности Титана может быть получено, когда на Титан прибудет новая миссия НАСА Dragonfly («Стрекоза»).

Политика Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером». 23

Космос Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской Международная команда исследователей при помощи компьютерного моделирования установила, что порядка 4,5 миллиарда лет назад на ранней стадии формирования Земля могла быть не такой круглой, какой знаем ее мы. 108

Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 716

Экономика ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года. 60

Общество ФСБ задержала нового замглавы Хакасии при получении взятки Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали заместителя главы Хакасии Валентина Коновалова Сергея Новикова при получении взятки в размере 2 млн рублей. 15

Футбол «Барселона» готова продать всех, кроме Месси, тер Стегена и Де Йонга В трансферные сделки могут быть включены все игроки сине-гранатовых, за исключением Месси, тер Стегена и Де Йонга.

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 487

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 831

Политика Трамп заявил, что почти не покидает Белый дом из-за коронавируса Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что в течение пандемии новой коронавирусной инфекции практически не покидает Белый дом.

Театры Спектакли «золотого фонда» Большого театра продолжат показывать онлайн Сегодня, 15 апреля, состоится показ балета «Корсар», а 18 апреля «Спартак». Начало всех трансляций в 19:00.