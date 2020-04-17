Экономика
КоммерсантъБанк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сейчас ставка находится на уровне 6%, на прошлом заседании ее не меняли. Ранее регулятор шесть раз подряд понижал ставку.
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Энергетика
Нефть WTI рухнула до $17 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель.
REGNUM 11:55
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек
На вечер 17 апреля число смертей от COVID-19 в мире достигло 150 948 человек.
Дождь 15:19
Общество
Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса
Kinonews.ru 16:39
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Интерфакс - Россия 00:34
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Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета 13:17
Космос
По углеводородным дюнам Титана могут блуждать небольшие вихри, переносящие пыль
Подтверждение прогноза команды Джексона о существовании небольших атмосферных вихрей, переносящих пыль, на поверхности Титана может быть получено, когда на Титан прибудет новая миссия НАСА Dragonfly («Стрекоза»).
AstroNews.ru 14:09
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
Здоровье
Обещанных инфекционных коек не нашли в больницах Ростовской области
В городской больнице города Шахт должно было быть подготовлено 40 коек для пациентов с COVID-19.
Privet-Rostov.ru 02:54
Происшествия
Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких
Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 13:18
Культура
Светлаков и Незлобин запускают телешоу «Стендап Андеграунд»
Inc-news.ru вчера в 15:19
Политика
Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Международная команда исследователей при помощи компьютерного моделирования установила, что порядка 4,5 миллиарда лет назад на ранней стадии формирования Земля могла быть не такой круглой, какой знаем ее мы.
Российская газета 15 апреля в 09:05
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Экономика
ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья
Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
BFM.ru 19:48
Игры
В Google Play и App Store бесплатно раздают Hitman GO
Мобильную головоломку Hitman GO сделали бесплатной для iOS и Android, но вот внутренние покупки никто не отменял.
The GEEK 05:47
Общество
ФСБ задержала нового замглавы Хакасии при получении взятки
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали заместителя главы Хакасии Валентина Коновалова Сергея Новикова при получении взятки в размере 2 млн рублей.
Известия 14:13
Футбол
«Барселона» готова продать всех, кроме Месси, тер Стегена и Де Йонга
В трансферные сделки могут быть включены все игроки сине-гранатовых, за исключением Месси, тер Стегена и Де Йонга.
Вести.Ru 14:52
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Технологии
Возвращение на улицы: Streets of Rage 4 выйдет 30 апреля
Streets of Rage 4 — первая значимая игра в знаменитой старой серии Sega за последние 25 лет.
3DNews 15:09
Футбол
Погребняк превзошел достижение Роналду по упражнениям на пресс
РБК вчера в 08:49
Шоу-бизнес
У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой
Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
Политика
Трамп заявил, что почти не покидает Белый дом из-за коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что в течение пандемии новой коронавирусной инфекции практически не покидает Белый дом.
Мойка78 21:16
Театры
Спектакли «золотого фонда» Большого театра продолжат показывать онлайн
Сегодня, 15 апреля, состоится показ балета «Корсар», а 18 апреля «Спартак». Начало всех трансляций в 19:00.
Mockva.ru 15 апреля в 11:04
Единоборства
Фергюсон объяснил, зачем сделал вес
Американский боец UFC Тони Фергюсон объяснил, зачем дома прошел процедуру взвешивания, передает ESPN.
Газета.Ru 21:50
Здоровье
Коронавирус выявили у трех жителей Амурской области
В Приамурье выявлено три новых лабораторно подтвержденных случая новой коронавируса.
Телепорт 15 апреля в 20:31