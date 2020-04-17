Экономика
КоммерсантъБанк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сейчас ставка находится на уровне 6%, на прошлом заседании ее не меняли. Ранее регулятор шесть раз подряд понижал ставку.
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ЦБ допускает разрешение кризиса с сохранением стабильности финансовой системы
Коммерсантъвчера в 17:15
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Общество
428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
Министерство здравоохранения МО вчера в 14:29
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:37
Общество
Профессор РАН описал сценарий искусственного происхождения коронавируса
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении коронавируса — возбудителя COVID-19 и описал лабораторные манипуляции, которые приводят к его мутации.
РИА Новости 18:34
Авто
Как поменялись цены на Lexus NX за последние 2 года
Газета DAILY 13:46
Армия и оружие
Система С-350 повысит защиту РФ от крылатых ракет в четыре раза
Москва, 20 апреля 2020, 01:50 — REGNUM Принятие на вооружение ВКС и ВМФ России новейших зенитно-ракетных систем С-350 должно повысить защиту от крылатых ракет четырёхкратно, сообщает 20 апреля газета «Красная звезда».
REGNUM 18:50
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Говорит Москва вчера в 07:25
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Экономика
Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии
В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
Коммерсантъ 18:24
Происшествия
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде
Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.
RT на русском 18:42
Общество
Чубайс предупредил о «душераздирающем» периоде пандемии в России
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что пик эпидемии коронавируса в РФ наступит примерно через 10-15 дней.
Московский Комсомолец 12:03
Общество
В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку
Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
Культура
Львенок и Зайка станут новыми участниками шоу «Маска»
NewInform 17 апреля в 05:33
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Общество
Респонденты «Левада-центра» стали толерантнее, но допускают изоляцию или уничтожение преступников, сектантов и проституток
Респонденты «Левада-центра» стали толерантнее, но допускают изоляцию или уничтожение преступников, сектантов и проституток Россияне стали терпимее относиться к представителям сексуальных меньшинств, проституткам и феминисткам, показал опрос «Левада-центра».
Коммерсантъ 15:08
Здоровье
На Кубани выявили 48 новых случаев коронавируса
Еще девять случаев подтвердились в Кореновске, шесть пациентов с коронавирусом выявили в Ейске, 5 – в Сочи, по два случая COVID-19 подтвердились в Туапсе, Щербиновском и Староминском районах.
Деловая газета. Юг 04:29
Наука
Внутри нанопузырьков вещества проявляют необычные свойства
Вещество внутри ван-дер-ваальсовых нанопузырьков обладает рядом интересных и необычных свойств.
Индикатор 14:49
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области
Иркутские следователи установили основных зачинщиков и участников беспорядков в исправительной колонии №15 в Ангарске.
РБК 17 апреля в 04:23
Футбол
Каррера назвал самый памятный матч в «Спартаке»
RT на русском 11:32
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru 08:02
Общество
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве
Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ 13:20
Армия и оружие
ВСУ за сутки 4 раза нарушили перемирие в ДНР
Киевские каратели за минувшие сутки 4 раза открывали огонь по ДНР.
Новостной фронт 03:43
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco уже можно проверить на совместимость с MIUI 12
Стоит отметить, что это не официальное приложение от Xiaomi, поэтому указанная совместимость не гарантирует, что компания для аппарата выпустит новую прошивку на базе MIUI 12.
Astera 16:09
Финансы
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Киберспорт
Российская команда Virtus.pro по Dota 2 выиграла европейский дивизион ESL One Los Angeles
RT на русском 17:39
Игры
Студия-разработчик System Shock 3 «ещё жива»
В этом году в сети появилась информация о том, что почти все сотрудники ушли из подразделения студии OtherSide Entertainment, расположенного в Остине, штат Техас.
Городской портал Новый Нижний 17 апреля в 14:00
Футбол
Блаттер заявил, что Россия не виновата в его отстранении от футбола
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал обвинительное заключение прокуратуры США по делу о взятках при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 года.
Sport24.ru 18:48