Экономика
КоммерсантъБанк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сейчас ставка находится на уровне 6%, на прошлом заседании ее решено было сохранить. Ранее регулятор шесть раз подряд понижал ставку.
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Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Общество
Оперативный штаб Кубани проведет заседание в прямом эфире
Трансляция начнется в 14:00 в прямом эфире телеканала «Кубань 24», на официальном YouTube-канале губернатора, на сайте администрации Кубани.
ЮГ Times 05:40
Политика
Лукашенко заявил о «лучике надежды» в ситуации с коронавирусом
RT на русском 05:14
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 вчера в 07:10
Политика
В Кремле оценили меры по борьбе с коронавирусом в Москве
Москва стала законодателем среди субъектов России по мерам против коронавируса, столкнувшись с ним первой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Общество
Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю
Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
Экономика
Истекшие банковские карты разрешили использовать до 1 июля
Банк России разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля 2020 года.
9111.ru 05:49
Экономика
Минтранс отложит достройку второй взлетно-посадочной полосы Домодедово
Завершение работ по строительству второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) Домодедово предложено перенести с 2020 на 2024 год, следует из проекта постановления, подготовленного Минтрансом.
РБК 05:24
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
Общество
В Петербурге более чем у 100 медработников выявлен коронавирус
У более чем сотни врачей, медсестер и санитаров в Петербурге подтверждена коронавирусная инфекция, сообщил комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:37
Энергетика
Кремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней
Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Происшествия
Готовивший нападение на школу в Красноярске подросток арестован
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 06:26
Экономика
Цены на новостройки выросли во Владивостоке
За последние четыре месяца цены на новостройки во Владивостоке выросли на 5,4%. К таким выводам пришли эксперты сайта Авито Недвижимость, изучив предложения рынка.
EastRussia 05:46
Политика
Депутаты региональных парламентов требуют от Путина и Мишустина ввести режим ЧС и начать выплачивать пособия гражданам
Депутаты региональных парламентов обратились к президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации и начать выплачивать пособия гражданам из-за пандемии коронавируса.
Эхо Москвы 06:20
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в малых «барах» в жилых домах
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
РИА Новости 04:19
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг передачу коронавируса через домашних животных
Коронавирус не может передаваться через домашних животных, эпидемиологи за время пандемии изучили все пути передачи инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Взгляд.ру 05:26
Политика
Врио главы Коми выступил против строительства экотехнопарка «Шиес»
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против строительства экотехнопарка "Шиес", который планировали разместить в Архангельской области по соседству с Коми, и не станет его поддерживать.
ТАСС 06:14
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
Наша версия вчера в 13:08
Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
Общество
В Норвегии на перевале под ледником найдены редкие артефакты викингов
Растаявший ледник открыл сотни археологических редкостей времен римлян и викингов на одном из забытых горных перевалов Норвегии, 16 апреля сообщает HeritageDaily.
ИА Красная Весна вчера в 17:12
Культура
Ди Каприо и Де Ниро предложили фанатам роль в фильме у Скорсезе
REGNUM вчера в 05:09
Здоровье
В Ивановской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Ивановской области, у 74-летнего пациента была тяжелая сопутствующая патология, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:13
Футбол
«Барселона» не вернет Неймара в летнее трансферное окно
Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за 222 млн евро.
ODDS.ru 00:15
Футбол
Евсеев объяснил, почему перестал здороваться с Бышовцем
Наставник «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о конфликте с экс-тренером «Локомотива» Анатолием Бышовцем. Об этом он написал в своем Instagram.
ProstoProSport 04:15
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля
Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
Экономика
Экономика Украины пострадает от пандемии сильнее, чем мировая — эксперты
Уровень безработицы на Украине в 2020 году составит 9,4%, а позже снизится до 9,1%. Основным риском для украинской экономики является продолжение и усиление карантинных мер против коронавируса, считают эксперты.
REGNUM 06:14