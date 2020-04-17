Экономика
Аргументы и ФактыЦБ рассматривает возможность снижения ключевой ставки
Центробанк на ближайшем заседании 24 апреля рассматривает возможность снижения ключевой ставки. Об этом на онлайн пресс-конференции сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Происшествия
В Орловской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией
Первый пациент с диагнозом COVID-19 скончался в больнице в Орловской области, сообщил глава региона Андрей Клычков.
РИА Новости 05:21
Армия и оружие
Директор музея в Германии рассказал о подписании акта о капитуляции
Директор уникального Германо-российского музея Берлин-Карлсхорст, немецкий историк Йорг Морре в интервью РИА Новости рассказал, как проходило подписание акта о капитуляции нацистской Германии в Берлине, который был взят бойцами Красной Армии в результате начавшейся 16 марта 1945 года Зееловско-берлинской наступательной операции.
РИА Новости вчера в 04:29
Здоровье
Российским врачам разрешили лечить коронавирус гидроксихлорохином
Правительство России одобрило использование незарегистрированного ранее препарата гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции.
Orenburg.media 04:27
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Общество
Кремль фиксирует недостаточную эффективность мер поддержки МСП
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
Политика
Лукашенко заявил о «лучике надежды» в ситуации с коронавирусом
RT на русском 05:14
Общество
Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю
Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 15 апреля в 06:08
Общество
Вице-губернатор заявил о введении карантина в Ершове
В мероприятии принимают участие министр здравоохранения Наталья Мазина, глава регионального ГУ МВД Николай Трифонов, начальник управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД Алексей Зелепукин и руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова, а также глава управления Росздравнадзора Дмитрий Цымбал.
Взгляд-инфо 04:10
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
Коммерсантъ 00:20
Политика
Правительство расширило список граждан с правом пересекать госграницу
Новым распоряжением в список добавлены военные и гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной отрасли, занятые на строительстве за рубежом, а также экипажи морских судов, следующие на смену коллегам в зарубежные порты.
Известия вчера в 17:08
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 04:22
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Футбол
«Спартак» отказался продлевать контракт с Мельгарехо
Metaratings 05:41
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Происшествия
Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве
Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
Общество
В Тульской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки число зараженных коронавирусом в Тульской области увеличилось на 25 человек.
Тульская пресса 04:24
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
В Нахимовском морском училище коронавирусом заразился 31 воспитанник
В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
RT на русском 05:11
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Происшествия
Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой
Газета.Ru 03:39
Общество
За сутки в Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом
По данным оперштаба на четверг, 16 апреля, на территории Самарской области подтверждены в установленном порядке еще 10 новых случаев COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:20
Культура
Режиссер и продюсер Александр Радов умер от коронавируса
МИР 24 вчера в 15:33
Экономика
Истекшие банковские карты разрешили использовать до 1 июля
Банк России разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля 2020 года.
9111.ru 05:49
Гаджеты
Редкий случай нетипичного дизайна смартфона. Новые флагманы Meizu представят 22 апреля
Согласно утечкам, Meizu 17 и 17 Pro получат SoC Snapdragon 865, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 и 40 Вт соответственно, и будут стоить 565 и 665 долларов, то есть Meizu 17 будет конкурентом для многих других «недорогих» флагманов с топовой платформой Qualcomm, включая свежий OnePlus 8.
iXBT.com 05:17
Шоу-бизнес
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
Экспресс газета 01:47
Политика
Макрон заявил об утаивании Китаем мер против коронавируса
Меры, которые принимались в Китае в связи с эпидемией коронавируса, нельзя сравнивать с теми, которые принимаются на Западе.
Взгляд.ру вчера в 14:41
Происшествия
Обматерившего мэра Новокузнецка спортсмена арестовали на двое суток
Спортсмен из Новокузнецка не захотел уходить с площадки для воркаута и нахамил мэру города Сергею Кузнецову.
Телеканал 360° 05:36