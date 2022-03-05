ИнтерфаксБанк России разрешил экспортерам не продавать валюту 5 мартаБанк России разрешил экспортерам не продавать валютную выручку 5 марта из-за отсутствия торгов на Мосбирже.КоммерсантъОбязательная продажа 80% валютной выручки экспортерами была введена на прошлой неделе в качестве одной из антикризисных мер, призванных удержать контроль над курсом рубля.ФинмаркетСогласно указу президента России Владимира Путина, экспортеры обязаны продавать как минимум 80% валютной выручки, полученной в рамках внешнеторговых договоров.ВедомостиВ частности, США, Евросоюз и ряд других государств запретили проводить операции с ЦБ, Минфином и Фондом национального благосостояния.ВедомостиЧитать далееСвернутьПрофильПрофильГлавная книгаГазета.RuIvbg.ruСделано в РоссииПодробнее о событииЦБ разрешил экспортерам не продавать 5 марта валютную выручкуАК&М04:18ЦБ разрешил экспортерам не продавать валютную выручку 5 мартаВедомости04:04ЦБ разрешил экспортерам не продавать валютную выручку 5 мартаТАСС03:35Банк России разрешил экспортерам не продавать валютную выручку 5 мартаПрофиль03:58ЦБ РФ разрешил экспортерам не продавать 5 марта валютную выручку из-за отсутствия торгов на МосбиржеПРАЙМ03:44Банк России разрешил экспортерам не продавать валюту 5 мартаИнтерфакс04:02ЦБ разрешил экспортерам не продавать валютную выручку 5 мартаКоммерсантъ03:28Показать ещёОценить21Поделиться