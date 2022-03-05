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Банк России разрешил экспортерам не продавать валюту 5 марта

Банк России разрешил экспортерам не продавать валютную выручку 5 марта из-за отсутствия торгов на Мосбирже.
Коммерсантъ
Обязательная продажа 80% валютной выручки экспортерами была введена на прошлой неделе в качестве одной из антикризисных мер, призванных удержать контроль над курсом рубля.
Финмаркет
Согласно указу президента России Владимира Путина, экспортеры обязаны продавать как минимум 80% валютной выручки, полученной в рамках внешнеторговых договоров.
Ведомости
В частности, США, Евросоюз и ряд других государств запретили проводить операции с ЦБ, Минфином и Фондом национального благосостояния.
Ведомости

Подробнее о событии

ЦБ разрешил экспортерам не продавать 5 марта валютную выручку
АК&М04:18
ЦБ разрешил экспортерам не продавать валютную выручку 5 марта
Ведомости04:04
ЦБ разрешил экспортерам не продавать валютную выручку 5 марта
ТАСС03:35
Банк России разрешил экспортерам не продавать валютную выручку 5 марта
Профиль03:58
ЦБ РФ разрешил экспортерам не продавать 5 марта валютную выручку из-за отсутствия торгов на Мосбирже
ПРАЙМ03:44
Банк России разрешил экспортерам не продавать валюту 5 марта
Интерфакс04:02
ЦБ разрешил экспортерам не продавать валютную выручку 5 марта
Коммерсантъ03:28

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