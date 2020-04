Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен

Новая дата релиза пока неизвестна Компания Sony объявила о переносе эксклюзива для PlayStation 4 - The Last of Us: Part 2 - на более поздний срок из-за проблем с логистикой, обусловленной вспышкой коронавируса в мире.