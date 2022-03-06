ТАССБанк России разъяснил правила выплат по внешнему долгу российских эмитентовПри наличии специального разрешения — в валюте долга, говорится в заявлении Банка РФ.BFM.ruКаких-либо ограничений на использование полученных кредиторами рублей, в том числе в части проведения конверсионных операций, не устанавливается.Finam.RuРублевые выплаты в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против России, в погашение долговых обязательств будут зачисляться на счета типа "С", открываемые в российских и иностранных кредитных организациях.Finam.RuБанк России представил разъяснения правил выплат по внешнему долгу эмитентов РФ, об этом сообщается на сайте регулятора.Finam.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБанк России разъяснил правила выплат по внешнему долгу российских эмитентовТАСС02:07Банк России разъяснил правила выплат по внешнему долгу эмитентов РФFinam.Ru01:57Показать все источникиОценить3Поделиться