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Банк России разъяснил правила выплат по внешнему долгу российских эмитентов

При наличии специального разрешения — в валюте долга, говорится в заявлении Банка РФ.
BFM.ru
Каких-либо ограничений на использование полученных кредиторами рублей, в том числе в части проведения конверсионных операций, не устанавливается.
Finam.Ru
Рублевые выплаты в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против России, в погашение долговых обязательств будут зачисляться на счета типа "С", открываемые в российских и иностранных кредитных организациях.
Finam.Ru
Банк России представил разъяснения правил выплат по внешнему долгу эмитентов РФ, об этом сообщается на сайте регулятора.
Finam.Ru

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Банк России разъяснил правила выплат по внешнему долгу российских эмитентов
ТАСС02:07
Банк России разъяснил правила выплат по внешнему долгу эмитентов РФ
Finam.Ru01:57
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