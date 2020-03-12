Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы. Такой совет дал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, передает «РИА Новости».

Финансы Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.

Авто Неравный брак: тестируем последнюю в истории Chevrolet Niva В конце прошлого года случилась очень хорошая история — АВТОВАЗ наконец выкупил долю в совместном предприятии с General Motors, и Niva вернулась в родовое гнездо.

Общество Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.

Финансы Баланс ФРС США может значительно вырасти Перед Второй мировой войной баланс ФРС достиг 23% от ВВП страны и держался на аналогичных уровнях во время финансового кризиса, о чем свидетельствуют данные ФРС-Сент-Луис.

Политика Президент Бразилии заболел коронавирусом У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили коронавирус. Анализы показали положительный результат, сообщает портал Nexofin.

Финансы Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности Аналитики из агентства "Национальные кредитные рейтинги" подготовили отчет, в котором сообщили, что более 60 российских регионов в этом году могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.

Киберспорт ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.

Космос Россия и Европа отложили отправку совместной миссии на Марс Роскосмос и Европейское космическое агентство приняли решение отложить на 2022 год запуск космического аппарата ExoMars-2020 для поиска следов жизни на Красной планете, сообщается на сайте госкорпорации.

Хоккей «Это не хоккей»: Знарок прокомментировал последнюю игру с «Динамо» «Спартак» в третьем матче лишили поддержки трибун, которые весь сезон гнали игроков вперед, заявил по итогам шестого поединка первого раунда Кубка Гагарина главный тренер «красно-белых» Олег Знарок.

Кино Найдены исполнительницы главных ролей в сериале про невест Дракулы Нью-Йорк, США, 12 марта 2020, 14:16 — REGNUM ABC нашла исполнительниц главных ролей в предстоящем сериале «Невесты», который расскажет о современной жизни трёх возлюбленных графа Дракулы.