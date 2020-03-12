Экономика

РБКРБКЗамглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам

Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы. Такой совет дал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, передает «РИА Новости».
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Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам

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