Экономика
РБКЗамглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам
Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы. Такой совет дал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, передает «РИА Новости».
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Общество
Макрон предупредил французов о начале эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса только начинается. Об этом заявил президент Франции в обращении к нации.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Армия и оружие
На форум «Армия-2020» приглашено более 100 иностранных делегаций
Делегации военных ведомств более 130 иностранных государств приглашены на Международный военно-технический форум «Армия-2020», 12 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом, причастным к убийствам
Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом, причастным к организации убийств.
Финансы
Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля
Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.
Авто
Неравный брак: тестируем последнюю в истории Chevrolet Niva
В конце прошлого года случилась очень хорошая история — АВТОВАЗ наконец выкупил долю в совместном предприятии с General Motors, и Niva вернулась в родовое гнездо.
Финансы
Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Общество
Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью
Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Финансы
Баланс ФРС США может значительно вырасти
Перед Второй мировой войной баланс ФРС достиг 23% от ВВП страны и держался на аналогичных уровнях во время финансового кризиса, о чем свидетельствуют данные ФРС-Сент-Луис.
Политика
Президент Бразилии заболел коронавирусом
У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили коронавирус. Анализы показали положительный результат, сообщает портал Nexofin.
Финансы
Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности
Аналитики из агентства "Национальные кредитные рейтинги" подготовили отчет, в котором сообщили, что более 60 российских регионов в этом году могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Общество
На воду «Северной верфи» спустили корвет «Ретивый»
В четверг, 12 марта, на «Северной верфи» в Петербурге состоялась церемония спуска на воду корвета проекта 20380 «Ретивый».
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Здоровье
Для спасения Миши Хлебникова не хватает 940 184 руб
Если вы решили спасти Мишу Хлебникова, пусть вас не смущает цена спасения.
Армия и оружие
ВМС США опубликовали видео всплывающей из-подо льда подлодки в Арктике
Военно-морские силы США опубликовали видео всплытия атомной подводной лодки Toledo, которая пробила толщу льда в Арктике.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Киберспорт
ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса
Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.
Космос
Россия и Европа отложили отправку совместной миссии на Марс
Роскосмос и Европейское космическое агентство приняли решение отложить на 2022 год запуск космического аппарата ExoMars-2020 для поиска следов жизни на Красной планете, сообщается на сайте госкорпорации.
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Политика
Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию
В четверг, 12 марта, сайт кампании против внесения поправок в Конституцию РФ «Нет» оказался недоступен.
Общество
Информатор WikiLeaks Мэннинг попыталась покончить с собой
Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе, попыталась покончить с собой.
Хоккей
«Это не хоккей»: Знарок прокомментировал последнюю игру с «Динамо»
«Спартак» в третьем матче лишили поддержки трибун, которые весь сезон гнали игроков вперед, заявил по итогам шестого поединка первого раунда Кубка Гагарина главный тренер «красно-белых» Олег Знарок.
Футбол
УЕФА может изменить формат плей-офф еврокубков из-за коронавируса
17 марта УЕФА собирается приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а после возобновления доиграть плей-офф в новом формате, утверждает L'Equipe.
Политика
В Киеве возбудили дело после срыва конференции по Донбассу
Киевская полиция возбудила уголовное дело после срыва презентации платформы примирения в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Культура
Коронавирус лишил церемонию BAFTA Game Awards красной дорожки
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Кино
Найдены исполнительницы главных ролей в сериале про невест Дракулы
Нью-Йорк, США, 12 марта 2020, 14:16 — REGNUM ABC нашла исполнительниц главных ролей в предстоящем сериале «Невесты», который расскажет о современной жизни трёх возлюбленных графа Дракулы.
Энергетика
Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.